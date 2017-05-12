Как в Казахстане "крадут" невест: в Алматы разыграли известную блогершу

Не повторяйте за нами и помните, что традиции надо чтить, но не усердствовать в этом - пранкеры.

Пранкеры из казахстанской команды "Алма-Ата, штат Небраска" решили жестко разыграть блогера Нагиму Ахметову, известную в соцсетях как Нагимуша . Подставной жених, сговорившись с ее сестрой "украл" невесту по обычаю " Алып қашу" и привез ее в родительский дом. Видео появилось в Youtube и уже стало очень популярным , передает Zakon.kz





В начале видео - подготовка жениха, составление его "легенды" в Instagram, его "подкат" по телефону и попытка познакомиться. Парень настойчиво предлагает встретиться, представляется знакомым сестры, банкиром, а девушка заметив подвох пытается культурно его отшить. Однако он не сдается и в итоге едет с "сообщниками" на "место преступления" похищать невесту. После долгой засады главный герой - жених, которого на самом деле зовут Абылайхан Камаладин хватает Нагиму, засовывает ее в машину и везет рассерженную и напуганную девушку. И тут она узнает Ержана - того самого, который звонил ей недавно по телефону. Девушка в шоке.





"Хочешь на мне жениться, иди к моему отцу и как мужик мужика проси, не воруй меня как последний кусок....", - кричит девушка. Но уверенный в себе "Ромео" и "ухом не ведет". "Успокойся, сейчас ко мне домой приедем, там родители, чай попьем и все такое.... Месяц подождем, а там привыкнешь, свыкнешься...", - успокаивает он свою будущую супругу и добавляет: "В Балхаш поедем, наверное в медовый месяц. Алаколь, Балхаш, там говорят сейчас нормально..."





Чтобы заглушить крики девушки, парни включают громкую музыку, ну а уже после - кадры с платком, который пытаются повязать на голову невестке ее будущая свекровь. Девушка, как может, отбивается, однако платок на голове, выбегают дети, кидают шашу и ее ведут, а точнее тащат в "отчий" дом. "Это ведь обычаи, традиции, ты должна понимать. Не плачь родная", - говорит тетя жениха.





Девушка плачет, не может переступить через женщин. А парни тоже немного смущенные своей выходкой смеются....





А потом ей и вовсе предлагают посмотреть братьев жениха, "...может тебе кто-то из них понравиться". И тут розыгрыш раскрывается...





Реакцию девушки и весь процесс смотрите на видео:





Внимание! Ненормативная лексика!







Пранкеры отметили. что их месседж в том, что не нужно воровать девушек против их воли. "Если вы мужчины, делайте это по-мужски. Не повторяйте за нами и помните, что традиции надо чтить, но не усердствовать в этом".









Отметим также, что сама героиня это пранка Нагима Ахметова в своем в Instagram написала: "...Скажу так, я напугалась. Я бы не перешагнула через взрослого человека, но после звонка с их стороны моим родителям, мои бы подали в суд. А так, думаю поучительно. Замуж я пойду исключительно за НАСТОЯЩЕГО мужчину! Ну вы поняли о чем я".