Вопросы предварительного квалификационного отбора «Самрук-Казына» обсудили в «Атамекене»

11 мая т.г. на площадке НПП РК «Атамекен» под председательством Мырзахметова А.И. было проведено совещание по некоторым вопросам предварительного квалификационного отбора АО «ФНБ «Самрук-Казына».

В совещании участие приняли представители Фонда «Самрук-Казына», отечественные товаропроизводители отраслей машиностроения, легкой и мебельной промышленностей, а также производители строительных материалов.

В ходе совещания Председатель Правления НПП РК «Атамекен» отметил принципиальную значимость проводимой совместной работы с Правительством Казахстана и Фондом «Самрук-Казына» для повышения конкурентоспособности казахстанских товаропроизводителей.

Напомним, что с декабря 2015 года Фонд «Самрук-Казына» разрабатывает и постепенно вводит новую модель закупочной деятельности в рамках трансформации. В мае 2016 была внедрена система Предварительного квалификационного отбора (ПКО). Заявленные преимущества прохождения ПКО «Самрук-Казына» - это участие в закупках без подтверждения квалификации в ходе каждой закупки, освобождение от уплаты обеспечения заявки на участие в тендере до 1% от суммы закупки, а также отсутствие необходимости нотариального заверения документов.

С апреля 2017 года закупки проводятся с использованием ПКО в пилотном режиме по 64 наименованиям товаров (32), работ (12) и услуг (20). На данный момент отбор по данным позициям прошли 167 организаций из 580 в целом прошедших отбор. Как отметил Руководитель службы контроля и безопасности АО «Самрук-Казына» Жумагали Мунжасаров, в дальнейшем все закупки планируются проводить с использованием предварительного квалификационного отбора.

Вместе с тем, в ходе встречи представители бизнес-ассоциаций, предприятий и заводов, в том числе и из регионов Казахстана задавали интересующие их вопросы и обращались с предложениями в части учета требования о наличии Индустриального сертификата во всех уровнях критичности ПКО и включения соответствие стандартам качества, определяемым отдельными заказчиками, а также международным стандартам, как дополнительное преимущество при проведении закупок. По мнению самих производителей, это послужит повышению конкурентоспособности казахстанской продукции.

Кроме того, отечественные предприниматели отдельно остановились на политике проведения закупок Фондом в рамках внутрихолдинговой кооперации. По мнению предприятий, следует повысить транспарентность в проведении закупок Фондом. НПП было предложено пересмотреть критерии проведения закупок в рамках внутрихолдинговой кооперации. В том случае, если закупаемый товар присутствует на конкурентном рынке, Нацпалата предлагает исключить возможность закупа внутри Холдинга.

Также Аблай Мырзахметов отметил, что проблема «заточки» технических спецификаций под определенного участника закупок остается одной из главных проблем в сфере закупок. Учитывая, что ключевым аспектом проблемы является человеческий фактор, НПП предлагает выработать меры по его исключению путем автоматизации процесса формирования технических спецификаций.

В этой связи, по приглашению НПП, на встрече принял участие Директор Центра систем идентификации Национальной академии наук Беларуси - Виктор Дравица, который рассказал о системе паспортизации товаров в Республике Беларусь и возможности ее применения в борьбе против «затачивания» конкурсной документации при проведении закупок.

Подводя итоги совещания, Председатель Национальной палаты отметил что, озвученные бизнесом предложения будут учтены и направлены в виде рекомендаций в Правительство Республики Казахстан.