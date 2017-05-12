Утверждено полное расписание Оразы по городам Казахстана

В этом году священный месяц Рамазан начнётся 27 мая и закончится 25 июня.

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) опубликовало календарь Оразы, сообщает Zakon.kz.

В 2017 году по календарю Хиджры первый день священного месяца наступит 27 мая. Он продлится 29 дней (до 25 июня).

Рамазан – девятый месяц лунного календаря, по которому живут мусульмане всего мира, самый почётный и важный месяц года. Начало Рамазана совпадает с новолунием, поэтому в каждой стране его начало определяется отдельно.

Пост в Рамазан – это один из пяти столпов Ислама, основных предписаний Шариата. На эти дни правоверным необходимо забыть о вражде и обидах, опустить оружие даже в горячих точках. Каждый свой поступок мусульмане должны совершать, думая о Всевышнем.

Промежуток между рассветом и закатом в это время составляет до 17-18 часов. Всё это время мусульманин не должен ни есть, ни пить.

ДУМК также установило размер фитр-садака для мусульман в период священного месяца Рамазан. Сумма пожертвования составляет 300 тенге, это на 100 тенге больше, чем в прошлом году.

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