Утверждено полное расписание Оразы по городам Казахстана
В этом году священный месяц Рамазан начнётся 27 мая и закончится 25 июня.
Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) опубликовало календарь Оразы, сообщает Zakon.kz.
В 2017 году по календарю Хиджры первый день священного месяца наступит 27 мая. Он продлится 29 дней (до 25 июня).
Рамазан – девятый месяц лунного календаря, по которому живут мусульмане всего мира, самый почётный и важный месяц года. Начало Рамазана совпадает с новолунием, поэтому в каждой стране его начало определяется отдельно.
Пост в Рамазан – это один из пяти столпов Ислама, основных предписаний Шариата. На эти дни правоверным необходимо забыть о вражде и обидах, опустить оружие даже в горячих точках. Каждый свой поступок мусульмане должны совершать, думая о Всевышнем.
Промежуток между рассветом и закатом в это время составляет до 17-18 часов. Всё это время мусульманин не должен ни есть, ни пить.
ДУМК также установило размер фитр-садака для мусульман в период священного месяца Рамазан. Сумма пожертвования составляет 300 тенге, это на 100 тенге больше, чем в прошлом году.
Астана
Алматы
Актау
Актобе
Атырау
Жезказган
Кокшетау
Караганда
Костанай
Кызылорда
Уральск
Усть-Каменогорск
Павлодар
Петропавловск
Семей
Талдыкорган
Тараз
Ленгер
Форт-Шевченко
Хромтау
Шалкар
Сатпаев
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.