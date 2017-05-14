Омичи устроили давку в очереди за подешевевшим на три рубля сахаром
14 мая 2017, 01:03
Покупатели смогли сэкономить максимум 15 рублей.
Жители Омска устроили давку в одном из городских супермаркетов, где была объявлена скидка на сахар, передает Lenta.ru.
В ролике, появившемся на YouTube, видно, как люди, преимущественно пенсионного возраста, бьются в очереди за товаром.
При этом цена за килограмм была снижена всего на три рубля, а в одни руки давали не более пяти килограммов, пишет агентство «Омск здесь». Таким образом, покупатели смогли сэкономить максимум 15 рублей.
Фото: скриншот
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