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Омичи устроили давку в очереди за подешевевшим на три рубля сахаром

14 мая 2017, 01:03

Покупатели смогли сэкономить максимум 15 рублей.

Жители Омска устроили давку в одном из городских супермаркетов, где была объявлена скидка на сахар, передает Lenta.ru.

В ролике, появившемся на YouTube, видно, как люди, преимущественно пенсионного возраста, бьются в очереди за товаром.

При этом цена за килограмм была снижена всего на три рубля, а в одни руки давали не более пяти килограммов, пишет агентство «Омск здесь». Таким образом, покупатели смогли сэкономить максимум 15 рублей.



Фото: скриншот

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