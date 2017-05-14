Массовая драка в Алматы закончилась стрельбой

Вечером в субботу, 13 мая, в микрорайоне «Мамыр» на улице Касина, 14, произошла массовая драка, после чего было применено оружие. Один человек был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, передает корреспондент Zakon.kz.

По сообщению полиции, участники драки, четверо парней и девушка, все азиатской национальности, скрылись на черном MercedesGеlendwagen. По городу был объявлен план «Перехват». На данный момент автомобиль так и не был обнаружен.

По одной из версий, озвученных очевидцами, готовилось похищение ребенка, пострадавший, в которого стреляли – его отец. Один из свидетелей рассказал, что люди из Gеlendwagen пытались забрать ребенка из Toyota 4runner, за рулем которого находился его дядя. По слухам, стреляли в него, а попали в отца. Сам мальчик заявил, что его хотели похитить. Он и вызвал сотрудников полиции по телефону, благодаря чему скорая и полиция быстро оказались на месте происшествия.

Пресс-секретарь городского департамента внутренних дел Салтанат Азирбек сообщает, что стрельбы не было. Ее слова подтверждает отсутствие гильз на месте ЧП. Тем не менее, свидетели инцидента уверены, что мужчине в голову был произведен выстрел из травматического оружия.

Как рассказал один из очевидцев произошедшего, дрались в общей сложности восемь человек – по четыре из каждого джипа - черного Gеlendwagen и серебристого Toyota 4runner. Кроме того, очевидец сообщил, что стреляли в водителя Toyota, который находился в нетрезвом состоянии: «Либо пассажир был нетрезвый, либо он. Я не разглядел, но от них воняло очень сильно». Действительно ли стреляли, свидетель ЧП не уверен, но у пострадавшего вся олимпийка была в крови.

Кроме того, мужчина объяснил, что ранее на улице Пролетарской стояла «Приора 2170», «они там пили с «Геленом». После этого свидетели видели, как внедорожник гнался за Toyota 4runner, выехал на Джандосова и далее на Касина. Начались разборки, перешедшие в драку. Ребенка пытались выдернуть из машины, затем выстрелили в голову мужчине, после чего начали забивать его битами. Девушка, которая находилась в Mercedes, потянула «своих» участников драки со словами «Бежим, бежим», и они уехали.

Другой свидетель ЧП сообщил, что он слышал выстрел. Подойдя на место, он увидел, что на земле лежал мужчина, весь в крови, его добивали битами, а какой-то парень тащил мальчика лет десяти в Gеlendwagen.

После того как люди из Gеlendwagen скрылись, пострадавший даже смог подняться – вероятно, сказалось шоковое состояние. У него шла кровь изо рта и ушей. Ранение было тяжелое, сотрудники скорой оказывали экстренную помощь.

Госномера на автомашине MercedesGеlendwagen отсутствовали. Автомобиль и участников инцидента ищут сотрудники полиции, которым предстоит детально выяснить, что произошло на самом деле.