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Нашлась пропавшая без вести 13-летняя школьница в Караганде

14 мая 2017, 11:46

Прочитав обращение мамы и сообщения о бесконечной любви к дочери на информационных новостных сайтах, девочка сама вернулась домой.

Вернулась домой 13-летняя школьница Диана Нурманбаева, которая трое суток числилась пропавшей без вести в Караганде, передает МИА «Казинформ».

Прочитав обращение мамы и сообщения о бесконечной любви к дочери на информационных новостных сайтах, девочка сама вернулась домой.

«Очень рада, что она нашлась. Ни о чем ее не спрашивала, мы идем в полицию, чтобы они прекратили розыскное дело», -говорит мама школьницы Алтынай Нурманбаева.

Перед исчезновением между ней и мамой состоялся неприятный разговор о ее опозданиях на занятия в школу. Обидевшись, школьница уехала к подругам и трое суток не выходила на связь с мамой.

В настоящий момент продолжаются поиски двух несовершеннолетних девочек. Двоюродные сестры 15 и 17 лет. Елдана Исламшейх и Ботакоз Кайырбаева ушли вечером 8 мая на прогулку, и пропали в Сортировке в Караганде. Граждан, владеющих сведениями о том, где могут находиться несовершеннолетние, просьба звонить в 102 или обратиться в ближайший отдел полиции.


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