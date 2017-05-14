Житель Актау сделал оригинальное предложение руки и сердца

Идея организовать романтическое предложение в парке «Акбота», по словам новоиспеченного жениха Диаса, родилась спонтанно.

- Можно было организовать все на море или в заведении, но я увидел обновленный парк, деревья, которые высадили, и решил, что буду делать предложение именно тут, - рассказывает молодой жених.

Романтический антураж Диасу помогли организовать друзья. Райгуль, девушка Диаса, даже не подозревала, что обычная прогулка станет одним из самых счастливых моментов в ее жизни.

- Я сказал Райгуль, что мы идем на день рождения к другу в кафе и предложил, пока есть время - прогуляться через парк, где нас уже ждали друзья. Она даже не догадывалась, что для нее там приготовлен сюрприз, - говорит Диас.

Молодой человек признается, что никогда не отличался особым романтизмом, но всегда старался порадовать и удивить свою девушку. Поэтому на предложение руки и сердца Райгуль ответила «да!».

Диас и Райгуль познакомились три года назад на практике в университете. Молодой человек признается, что влюбился в девушку с первого взгляда. После шести месяцев отношений Диас, по его признанию, всерьез задумался о создании семьи с Райгуль, но откладывал предложение до момента окончания учебы. Сегодня оба в паре уже окончили университет и устроились на работу, поэтому созданию новой ячейки общества ничего не мешает. Молодые назначили свадьбу на ноябрь.

Источник: Лада.кз