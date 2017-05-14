Новые кадровые назначения в Казахстане

На уходящей рабочей неделе произошел ряд назначений в сфере СМИ, в региональных органах власти, а также назначен руководитель нового учреждения научно-исследовательский центр «Сакральный Казахстан», передает «Казинформ».

Касым-Жомарт Токаев избран почетным председателем Казахстанского совета по международным отношениям.

Председателем Совета стал политолог Ерлан Карин. В состав президиума Совета вошли министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Маулен Ашимбаев, руководители ведущих отечественных аналитических центров.

Евгений Кочетов стал председателем правления АО «Казконтент». С 1 октября 2016 по 12 мая 2017 года занимал должность директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» Министерства информации и коммуникаций РК. С 2009 года - экономический обозреватель, ведущий авторской колонки общественно-политической газеты «Литер», делового издания «Капитал». С 2015 года - автор колонки «Экономика казахстанца» интернет-журнала «Власть», а также колумнист информационно-аналитического портала «Информбюро». Автор ряда публикаций в ведущих республиканских и международных научных изданиях по вопросам денежно-кредитной, валютной политики и макроэкономики. Автор книги «Слова, которые изменили Казахстан». Награжден благодарностью Президента Республики Казахстан. Владеет казахским, русским, английским, немецким языками.

Айдос Сарым назначен советником директора Национальной библиотеки РК. Айдос Сарым - политолог, директор фонда Алтынбека Сарсенбайулы.

Заместителем председателя правления АО «Kassa Nova Bank» назначен Жумабек Мамутов. Жумабек Мамутов за 15 лет своей профессиональной карьеры получил широкий опыт руководства в международных, а также в крупнейших банках Казахстана: «АБН АМРО Банк Казахстан», АО «Казинвестбанк», ДБ АО «Сбербанк», АО «Казкоммерцбанк».

Марат Игали назначен заместителем председателя АО «Казконтент». Ранее М. Игали работал в других ведомствах страны на разных позициях, среди которых были должности руководителя аппарата акима Актюбинской области, советника министра окружающей среды РК, председателя Комитета индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан и советника заместителя Премьер-Министра РК.

Артур Нигметов назначен директором Службы центральных коммуникаций. Артур Нигметов - выпускник Западно-Казахстанского государственного университета (2007 г.), Московской школы политических исследований (2008 г.). Проходил стажировку в Шведском институте государственного и муниципального управления - SIPU International. Работал редактором новостной службы, автором и ведущим телепередач на частном коммерческом телевидении. Директор Центра медийных технологий, руководитель экспертного клуба «SarapTime», созданного при поддержке Института общественной политики партии «Нұр Отан». В августе 2015 года работал пресс-секретарем акима Алматы.

Исполняющим обязанности директора Государственной концертной организации «Қазақконцерт» назначен известный казахстанский режиссер Асхат Маемиров. Асхат Маемиров с 2014 года по настоящее время является доцентом кафедры «Актерского мастерства и режиссуры» КазНАИ им.Т. Жургенова.

Берик Абдыгалиулы возглавил научно-исследовательский центр «Сакральный Казахстан». Абдыгалиулы Берик Бакытович в разное время работал заведующим отделом внутренней политики Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, директором НКО «Институт национальных исследований», с 2013 г. - заместителем акима Карагандинской области, советником директора КИСИ при Президенте РК.

Руководителем управления здравоохранения СКО назначен Владимир Безлер. Владимир Безлер с 2017 года до настоящего назначения работал заместителем директора административного департамента Министерства здравоохранения РК. Президентом ХК «Барыс» назначен Аскар Шопобаев. Аскар Шопобаев с 2010 по 2015 годы возглавлял ХК «Алматы» и филиал Казахстанской федерации хоккея в Алматы и Алматинской области.