О каких правах и обязанностях, которые появились в 2016 и 2017 году, необходимо знать налогоплательщикам?

Департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской области напоминает, что каждому налогоплательщику (налоговому агенту) при осуществлении своей деятельности прежде всего следует знать о своих правах и обязанностях по налоговым вопросам.

Права и обязанности налогоплательщика и налогового агента изложены в статьях 13 и 14 Налогового кодекса.

В связи с введением в Казахстане с 1 июля текущего года обязательного медицинского страхования, у налогоплательщиков появилось право не позднее двух рабочих дней со дня предоставления налогового заявления получать выписку из лицевого счета об отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование (подпункт 7 пункта 1 статьи 13 Налогового кодекса).

Если ранее, у налогоплательщиков было право по запросу получать сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям, то сейчас с 1 января 2017 года право получать сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, учет по которым ведется в налоговых органах.

Если проводится налоговая проверка, с результатами которой лицо не согласно, то у него появилось право (с 01.01.2017 г.) представить письменное возражение к предварительному акту налоговой проверки, в порядке установленном налоговым законодательством (подпункт 9-1 пункта 1 статьи 13 Налогового кодекса).

Для осуществления обратной связи с органами государственных доходов, налогоплательщик вправе с этого года представить в налоговый орган сведения о своих номерах телефонов и адресах электронной почты для целей информирования о наличии налоговых обязательств по налогу на транспортные средства, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц (подпункт 2-1 пункта 1 статьи 13 Налогового кодекса). Данное нововведение позволит налоговым органам своевременно доводить необходимую информацию о тех или иных изменениях по налогам, о налоговой задолженности во избежание административной ответственности налогоплательщиками, также актуализировать сведения в информационных системах, что благоприятно обеим сторонам взаимоотношении.

С 1 января 2017 года у налогоплательщиков исключена обязанность об уведомлении налоговых органов о предстоящем получении подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей), импортируемых из государств-членов Таможенного союза в порядке, установленном уполномоченным органом.

В статье 14 Налогового кодекса с 11 октября 2016 года, у некоторых налогоплательщиков появились новые обязанности по уведомлению налоговых органов и представлению сведении.

Так, физические и юридические лица и (или) структурные подразделения юридического лица (далее - лица) представляют уведомления и сведения, в органы государственных доходов по месту жительства/ нахождения,

о получении и расходований денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства по заключенным с ними сделкам, на сумму превышающую 1 тенге, и направленные на следующие виды деятельности:

оказание юридической помощи, в том числе правовое информирование, защиту и представительство интересов граждан и организаций, а также их консультирование;

изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов (за исключением опросов общественного мнения и социологических опросов, в коммерческих целях), а также распространение и размещение их результатов;

сбор, анализ и распространение информации, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в коммерческих целях.

Данные требования не распространяются на лица, предусмотренные пунктом 1-1 статьи 14 Налогового кодекса.

Так, например, данные требования не распространяются на государственные учреждения; на банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, страховые организации; организации образования; деньги и (или) иное имущество, полученные в связи с осуществлением адвокатской, нотариальной деятельности, деятельности частных судебных исполнителей, медиаторов, арбитров, оценщиков, аудиторов; деньги и (или) иное имущество, получаемые в целях оплаты лечения или прохождения оздоровительных, профилактических процедур; деньги и (или) иное имущество, получаемые в виде выручки по внешнеторговым контрактам и т.д. Всего таких позиции -16.