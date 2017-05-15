Charlie Hebdo опубликовал оскорбительные карикатуры на Рамзана Кадырова

Ранее сообщалось, что в Чечне проходят массовые задержания и убийства местных жителей.

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в рамках материала под названием "Охота на геев в Чечне" опубликовал карикатуру на президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, передает Апостроф













Подписи к рисункам: 1. Фанатам Фредди Меркьюри - расплавленный свинец в уши 2. Кто читает Пруста, того расстреляют 3. Запрещено играть в бильбоке 4. Только Кадыров имеет право красить губы.













Подписи к рисункам: 1. Охота на геев открыта 2. Геи будут депортированы 3. Оттопыривать мизинчик нельзя 4. Радуга запрещена.





Ранее журналисты российского издания "Новая газета" сообщили о том, что в Чечне проходят массовые задержания и убийства местных жителей. Причиной является нетрадиционная ориентация жителей, либо подозрение в таковой.



