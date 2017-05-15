50-летнюю китаянку Лю Елин принимают за девушку ее 22-летнего сына

Лю Елин из города Синьян провинции Хэнань, Китай, получила первую работу в 1985 году, в возрасте 17 лет. И уже на протяжении последних 30 лет библиотекарь на пенсии не стареет. Прекрасная гладкая кожа, легкий загар и не единой морщинки, по крайней мере увидеть их практически нереально, такой молодой внешностью китаянка удивила миллионы людей со всего мира

«Окружающие часто впадают в ступор, когда узнают, что мне уже 50 лет. Во время прогулок вместе с сыном меня принимают за его подругу. Когда же становится известен мой возраст — люди меня часто обступают и хотят узнать мои секреты.





Иногда незнакомые со мной друзья моего сына (ему 22 года) при встрече действительно верят, что у него появилась новая подружка. Это весело, но только в начале. Подобные ситуации чаще ставят в неловкое положение», — Лю Елин в интервью MailOnline.





Лю называет свой девиз — «Если вы выглядите грубо, то это только потому, что вы не достаточно потели». Она признается, что все еще ощущает себя на 15 лет.





Лю Елин, которая также известна под ником Ye Wen, родилась в 1968 году в Синьяне, городском округе в провинции Хэнань.





Пенсионерка не пользуется косметикой, и считает это одним из секретов состояния своей кожи.





Лю также последние 30 лет активно занимается фитнесом и плавает в холодном озере в любое время года. Когда окружающие ходят в пуховиках, она одевает бикини и погружается в ледяную воду.