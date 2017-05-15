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Назначен новый аким Сарани

15 мая 2017, 19:06

Ержан Темирханов сменил на этой должности Анатолия Шкарупа.

Акимом города Сарани Карагандинской области назначен теперь уже экс-аким Октябрьского района Караганды Ержан Темирханов, передает Казинформ.

Эту должность Ержан Темирханов занял после ухода с поста Анатолия Шкарупа. В свою очередь Шкарупа 15 мая стал заместителем акима Карагандинской области.

Как сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, Ержан Темирханов имеет юридическое и экономическое образование. Ему 37 лет, воспитывает троих детей. Трудовую деятельность начал в правоохранительных и таможенных органах. С 2005 года работал в коммерческих структурах на руководящих должностях. С 2012 года работал на административно-государственных должностях.

Айжан Алданышева.

Фото: ekaraganda.kz/ Борис Копылов.

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