Назначен новый аким Сарани
15 мая 2017, 19:06
Ержан Темирханов сменил на этой должности Анатолия Шкарупа.
Акимом города Сарани Карагандинской области назначен теперь уже экс-аким Октябрьского района Караганды Ержан Темирханов, передает Казинформ.
Эту должность Ержан Темирханов занял после ухода с поста Анатолия Шкарупа. В свою очередь Шкарупа 15 мая стал заместителем акима Карагандинской области.
Как сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, Ержан Темирханов имеет юридическое и экономическое образование. Ему 37 лет, воспитывает троих детей. Трудовую деятельность начал в правоохранительных и таможенных органах. С 2005 года работал в коммерческих структурах на руководящих должностях. С 2012 года работал на административно-государственных должностях.
Айжан Алданышева.
Фото: ekaraganda.kz/ Борис Копылов.
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