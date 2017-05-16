В Канаде мертвая женщина в гробу родила ребенка
16 мая 2017, 07:45
Изумленные гробовщики поспешили вскрыть гроб и вытащить новорожденную девочку.
В Канаде мертвая женщина в гробу родила ребенка. На момент захоронения беременная была мертва уже почти сутки. Неожиданно гробовщики услышали из гроба детский плач и вынули младенца, передает vladtime.ru.
Девочка появилась на свет в Торонто. Ее рождению предшествовала гибель матери в ДТП. Женщина на тот момент была на седьмом месяце беременности, она направлялась в больницу.
Бригада скорой помощи, прибывшая на место, сделала несколько безуспешных попыток реанимировать погибшую, но в результате констатировали смерть матери и плода. Далее усопшую отправили в морг, и тело пролежало в холодильнике более 17 часов.
На следующий день, когда гроб с погибшей ритуальные служащие спускали в могилу, они услышали детский плач. Изумленные гробовщики поспешили вскрыть гроб и вытащить новорожденную девочку.
Малышка была очень голодна и обезвожена, но ее оперативно поместили в специальный инкубатор и она пробыла там четыре месяца. Ребенок выжил. Медики теряются в догадках, почему ребенок так долго оставался жизнеспособным в теле погибшей женщины.
Малышка смогла выжить в аварии, когда погибла мама, при отсутствии питания и кислорода. Доктора объясняют это не иначе как чудом и провидением. Прежде такого не бывало. Имя погибшей и ее чудом родившегося ребенка держат в секрете.
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