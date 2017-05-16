Поддельные дипломы в Казахстане можно приобрести за 300 тыс и всего за месяц

Объявлениями о продаже дипломов и других документов пестрят практически все соцсети, поисковики выдают сотни разных ссылок, что уж там говорить о столбах и остановках, которые обклеены сомнительными предложениями, сообщает Zakon.kz





Одно из таких объявлений нам попалось в сети instagram.





«Существует множество причин, по которым можно остаться без диплома. Утеря документов, не законченное образование, отсутствие времени или средств на обучение. Однако в наши дни без диплома практически невозможно получить достойную, высокооплачиваемую работу. Купить диплом в Казахстане можно у нас», - так заявляет продавец заветных корочек.





Мы вступили в переписку с автором объявления и выяснили, что цена вопроса всего 200-300 тыс. тенге. Цены варьируются от срочности заказа, учебного заведения и цвета корочки. Также без проблем можно приобрести и водительские права - без обучения и сдачи экзамена под камеру. Всего за 45 тыс.





Схема купли-продажи проста: утром деньги вечером стулья. Заказчик с исполнителем не встречаются, переписка осуществляется в сети. По достижению договоренности заказчик должен перевести 50% от суммы на киви-кошелек исполнителя. После того, как последний отправит фотографии готовых документов, необходимо будет перевести оставшуюся сумму и ждать по почте свой липовый диплом.





Четыре года обучения, восемь семестров, больше 50 экзаменов и сотни рубежных контрольных можно пройти экстерном за месяц. Таков срок изготовления документов о получении высшего образования. Любой каприз за ваши деньги. Хотите кроме отличных оценок потешить себя грамотами и благодарственными письмами, не вопрос, будет вам все по высшему разряду. К слову, в ассортименте предлагаемых дипломов имеются не только казахстанских вузов, но и российских и учебных заведений бывшего СССР.





«У нас есть связи с различными школами, техникумами, университетами и мы можем изготовить документы непосредственно в учебном заведении. Также любой документ мы заносим в базы, то есть документ, который вы приобретаете, будет числиться официально во всех необходимых базах. Все наши документы проходят любые проверки и не дадут усомниться в нашей подлинности», - рассказали мошенники корреспонденту Zakon.kz.





На странице продавца дипломов, помимо фотоотчета готовых работ и скринов благодарственных отзывов клиентов, засветилось фото диплома выпускницы Нового экономического Университета им. Т. Рыскулова некой Жураевой.













«Готовый диплом. Как видим, все печати присутствуют. Бланк оригинальный. Вкладыши так же есть», - гласит подпись к фото.





За комментарием мы обратились к руководству университета. Там подтвердили, что девушка проходила обучение в учебном заведении, но как ее диплом попал к интернетным продавцам – не знают.





«В целом в системе образования был такой период, когда покупались и продавались дипломы. Это можно назвать черной полосой, которая привела к ряду нехороших обстоятельств. Но сейчас, как вы видите, меняется общество, меняется бизнес, меняется отношение работодателя к работнику и соискателя к потенциальному работодателю, в свою очередь тоже. Повысились требования к специалистам и их навыкам, поэтому нет смысла продавать и покупать дипломы, но есть смысл давать качественное образование», - рассказали в пресс-службе Университета Нархоз.





Между тем, по заверению продавцов дипломов, все документы отпечатаны на официальных бланках и соответствуют настоящим. И никакие проверки им не страшны. На самом деле, это далеко не так. Выявить фальшивый диплом правоохранительным органам не представляет труда.





На официальный запрос представители МВД ответили, что за пять месяцев текущего года в Казахстане было зарегистрировано 1530 уголовных правонарушений вязанных с изготовлением и сбытом поддельных документов. В 49 случая дело касалось дипломов. Всего к уголовной ответственности удалось привлечь 171 человека.









Уголовный кодекс предусматривает ответственность и для изготовителей и для пользователей поддельных документов. Согласно статье 385 , за производство и сбыт поддельных документов предусматривается штраф в размере до 2000 МРП, исправительные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. За повторное нарушение наказание увеличивается вдвое. За использование заведомо подложного документа предусмотрено наказание штрафом в размере до 300 МРП, арест на срок до 75 суток либо привлечение к общественным работам на срок до 240 часов. Напомним, что





Покупать дипломы в интернете нехорошо. Однако нередки и такие случаи, когда студенты числятся в вузе, проходят все сессии и рубежки на отлично, ни разу не появившись на занятии. Этакие «мертвые души», которые оживают к итоговому госэкзамену или защите диплома. Чем эти случаи отличаются от покупки диплома в интернете? Большими суммами вознаграждения, действительным прохождением всех проверок и таким же отсутствием знаний и умений по выбранной профессии. Нечестно, но это уже совсем другая история…