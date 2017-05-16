Солистка «Астана Опера» Мария Мудряк примет участие в «Опералии-2017»

Стали известны имена 40 талантливых молодых вокалистов из 17 стран мира, которые примут участие в двадцать пятом сезоне «Опералии» Пласидо Доминго; всемирный конкурс оперного искусства «Опералия» представляет генеральный спонсор проекта – компания «Rolex». В число конкурсантов вошли четыре казахстанских артиста, включая солистку «Астана Опера», лауреата многих международных конкурсов Марию Мудряк. Билеты уже доступны в продаже в «Астана Опера»,

Публика сможет посетить все этапы конкурса. Четвертьфинальные и полуфинальный туры, которые состоятся 24, 25 и 26 июля, будут проходить в форме прослушивания. Участники исполнят выбранные ими арии из мировой оперной классики под аккомпанемент концертмейстеров «Опералии». 29 июля во время финала десять претендентов на победу будут выступать в сопровождении Симфонического оркестра «Астана Опера» под управлением самого маэстро Доминго.

Публика сможет посетить все этапы конкурса. Четвертьфинальные и полуфинальный туры, которые состоятся 24, 25 и 26 июля, будут проходить в форме прослушивания. Участники исполнят выбранные ими арии из мировой оперной классики под аккомпанемент концертмейстеров «Опералии». 29 июля во время финала десять претендентов на победу будут выступать в сопровождении Симфонического оркестра «Астана Опера» под управлением самого маэстро Доминго.

Самый престижный в мире оперный конкурс «Опералия», учрежденный великим оперным певцом и дирижером Пласидо Доминго, пройдет в «Астана Опера» с 24 по 29 июля в рамках программы «ЭКСПО-2017» под эгидой Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Согласно традиции в состав жюри под председательством Пласидо Доминго вошли представители ведущих зарубежных театров. Среди них – художественный руководитель театра Карло Феличе (Генуя, Италия), приглашенный дирижер театра «Астана Опера» Джузеппе Акуавива, художественный администратор Метрополитен-опера (Нью-Йорк, США) Джонатан Френд, директор Венской государственной оперы (Австрия) Доминик Мейер, кастинг-директор Королевского оперного театра Ковент-Гарден (Лондон, Великобритания) Питер Марио Катона, кастинг-директор Парижской национальной оперы (Франция) Илиас Цемпетонидис, художественный руководитель Королевского театра (Мадрид, Испания) Жоан Матабош, режиссер Марта Доминго, генеральный директор Лирической Оперы Чикаго (США) Энтони Фрейд, генеральный директор - художественный руководитель Дворца искусств королевы Софии (Валенсия, Испания) Давид Ливермор, консультант по кастингу Баварской государственной оперы (Мюнхен, Германия), Глайндборнского оперного фестиваля (Великобритания), Оперного театра Лилля (Франция), Норвежской национальной оперы и балета Пол Moе, художественный советник различных культурных организаций в Чили и других странах, вице-президент организации «Опера Латинской Америки» Андрес Родригес, директор художественного управления Театра Бонна (Германия) Каролин Вильпютц.





Помимо солистки «Астана Опера», лауреата многих международных конкурсов, обладательницы великолепного сопрано Марии Мудряк, в число участников «Опералии-2017» вошли: Дамир Садуахасов (тенор), Станислав Ли, Расул Жармагамбетов (баритон, Казахстан), Су Ён Ли; Су Ён Пак (сопрано), Сын Джу Пак (тенор), Леон Ким; Ху Джун Ли (баритон, Республика Корея), Чао Ден (бас-баритон, Китай), Нодзоми Като (меццо-сопрано, Япония), Ланселот Номура (бас, Великобритания/Япония), Камила Титингер (сопрано, Бразилия/Италия), Леви Секхапан (тенор, Южная Африка), Джошуа Деннис (тенор), Эммет О’Хэнлон (баритон), Андре Курвиль (бас-баритон, США), Руперт Энтикнап (контратенор, Великобритания), Каролина Липпо, Дамиана Мицци (сопрано), Марко Чапони, Давиде Джусти (тенор), Андреас Гиз (баритон), Эмануэле Кордаро (бас, Италия), Валентина Штадлер (меццо-сопрано, Германия), Михаил Михайлов (тенор, Болгария), Борис Пригл (бас-баритон, Чехия), Адела Захариа (сопрано, Румыния), Джоанна Завартко (сопрано, Польша), Надя Черкез (сопрано, Молдова), Руслан Коваль (сопрано, Украина), Влада Боровко, Елена Гусева, Кристина Мхитарян, Оксана Секерина (сопрано), Анна Синицына, Дарья Телятникова, Виктория Яровая (меццо-сопрано), Илья Селиванов (тенор), Александр Алиев (баритон, Россия).





Напомним, что в «Опералии» могут принять участие певцы любых типов голосов (от баса до сопрано) в возрасте от 18 до 32 лет. Общий призовой фонд конкурса составляет от 180 000 долларов США. Помимо награждения лауреатов 1, 2 и 3 премий среди мужских и женских голосов, в числе призов также премия имени Б. Нильсон за лучшее исполнение репертуара из опер Р. Вагнера и Р. Штрауса, премии Пепиты Эмбил де Доминго и Пласидо Доминго-старшего за лучшее исполнение сарсуэл (испанский музыкально-сценический жанр, близкий оперетте), приз зрительских симпатий – наручные часы от компании «Rolex» и др.





Вот уже 16 год подряд компания «Rolex» с гордостью представляет Всемирный оперный конкурс «Опералия», увековечивая свою приверженность искусству. Пласидо Доминго является представителем «Rolex» с 1982 года, и компания «Rolex» рада расширить свою поддержку одаренным молодым исполнителям, которые стремятся к профессиональному совершенству.





Ознакомиться с условиями конкурса и следить за новостями можно на сайте «Опералии» ( http://www.operaliacompetition.org/ ).





Стоимость билетов от 1000 тенге.