Fight Nights собирается устроить бой ММА Рыспаева с Мнацяном

Хоккейный клуб «Адмирал» и бойцовский промоушен Fight Nights связаны напрямую: оба проекта поддерживаются российским миллиардером Зиявудином Магомедовым, генеральным директором группы компаний «Сумма».





У генерального продюсера Fight Nights Камила Гаджиева есть и хоккейная должность: первый заместитель генерального директора ХК «Адмирал». В интервью «Матч ТВ» Камил рассказал, зачем Fight Nights нужен бой Дамира Рыспаева.





— У меня не было возможности непосредственно поговорить с Дамиром, — говорит Гаджиев. — Диалог состоялся через общих знакомых. Предполагаю, что, если бы у нас состоялась личная беседа, я бы его точно убедил. Сейчас полечу в Казахстан — и если Рыспаев там будет, то поговорю с ним. Я думаю, рано или поздно Дамир Рыспаев у нас выступит. Это отличная возможность объединить в одном зале две аудитории — бойцовскую и хоккейную. Я думаю, что он абсолютный герой в Казахстане. В то же время я как любитель хоккея хотел бы увидеть его и в составе «Барыса». Но это уже не нам решать.





— У вас руководящая должность в «Адмирале». Вас не пугает, что Рыспаев, если с него снимут дисквалификацию, может создать проблемы и хоккеистам вашего клуба?

— У нас тоже есть очень крепкие ребята. Тот же Мнацян. И вообще наша молодежь обращает внимание на боевую подготовку.





— Вы планировали устроить бой Рыспаева 19 мая в Астане или на другом турнире?

— Мы в Казахстане будем проводить минимум два турнира в год. И если на одном из следующих турниров мы увидим Дамира Рыспаева, то я буду очень рад.





— В КХЛ есть также 18-летний Сергей Орлов, который выступает за «Авангард» и параллельно пятый год тренируется в школе единоборств Александра Шлеменко.

— Я уверен, с медийной точки зрения бой хоккеистов по правилам ММА будет громким событием. И, если у ребят будет желание выступить в Fight Nights, мы их в этом поддержим и с удовольствием создадим для их выступления необходимые условия.















