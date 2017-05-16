Сагинтаев недоволен работой госорганов и акимов по обеспечению безбарьерной среды для инвалидов

Правительство РК на заседании рассмотрело проблемные вопросы, которые возникают по доступу инвалидов к общественным объектам, а также ряд других моментов, передает корреспондент Zakon.kz





«Все предложения, которые прозвучали сегодня (от общественных объединений инвалидов), они очень простые. Неудобно даже, что такие вопросы мы сейчас обсуждаем, которые можно спокойно решать без того, чтобы об этом говорить на уровне правительства», - сказал премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.





По его мнению, главы регионов должны заниматься созданием безбарьерной среды «без всякой подсказки».





«Касательно окружающей среды - очень хороший вопрос. Думаю, акимов не надо уговаривать, им надо давать поручения. Это уже без всякой подсказки должны делать. Все акимы присутствуют, и если есть какие-то упущения в работе, думаю, что они примут меры. Поддерживаю вопрос о том, чтобы было полное обеспечение, чтобы инвалиды могли заниматься спортом, в культурной сфере», - отметил глава кабмина.





Он особо подчеркнул, что люди с ограниченными возможностями являются такими же гражданами, как и все остальные.





«Мы вчера в Костанае встречались с молодежью, девушка молодая гордилась тем, что она является чемпионкой по танцам и получила от Президента страны специальную коляску для танцев. То есть, есть талантливые люди. Они такие же граждане нашей страны, как и мы все. И, как мы все слышим сегодня, от нас ничего сверхъестественного не просят. Это не жалость, это равные условия. Защитите их права и создайте те же условия, как и у всех. Мы полностью поддерживаем все ваши предложения, прошу соответствующие поручения в протоколе отработать с Министерством труда и социальной защиты и другими», - резюмировал Б. Сагинтаев.





В ходе обсуждения этого вопроса выступил с предложениями председатель центра реабилитации инвалидов «Лайықты өмір» Александр Ивкин.





«Хотел бы обратить внимание на вопрос государственных закупок, осуществляемых у организаций инвалидов. Мы хотим поддержать внедрение индустриальных сертификатов и просили бы ускорить этот процесс, чтобы мы могли более прозрачно участвовать в процессе госзакупок и реально производить товары и услуги. К сожалению, на конкурсах побеждают компании-однодневки, которые демпингуют, «роняют» цены, и в результате проигрывают все: и инвалиды, и потребители товаров, которые по низкой цене поставляются некачественными», - пояснил он.





Еще один вопрос касается доступности для инвалидов общественного транспорта.





«Если мы хотим работать, учиться, то у нас должна быть доступная окружающая среда. Поэтому при поддержке правительства в Караганде в 2000 году впервые реализован проект инватакси. Он показал свою высокую социальную необходимость. Но нас смущает вопрос, что инватакси развивается отдельно от общественного транспорта. А нам бы хотелось, чтобы интеграция инвалидов проходила через возможность передвижения по территории городов, используя общественный транспорт», - заметил А. Ивкин.





«Поэтому мы хотели бы обратиться к вам, чтобы вы дали поручение акимам областей при проведении конкурса на оказание услуг пассажирских перевозок общественным транспортом обязательно предусмотреть условия доступности этого транспорта для нас, чтобы мы могли пользоваться им круглогодично и в любое время суток. Это бы уменьшило нагрузку на местный бюджет и расширило наши возможности для передвижения», - добавил он.





Также выступила председатель объединения женщин-инвалидов «Ширак» Ляззат Калтаева. Она отметила, что в настоящее время люди с инвалидностью стали больше передвигаться, благодаря тому, что физические барьеры начали устранять, но проблема барьеров еще не решена до конца.





«Физические барьеры рушатся, это позволяет нам трудоустраиваться, заниматься предпринимательством (…). В то же время есть перечень объектов ГЧП. Мы считаем, что местные исполнительные органы должны обязательно включать в этот перечень малокомплектные дома социального обслуживания. Таким образом, мы толкнем процесс деинституциализации вперед и в будущее. Думаю, этот процесс будет очень успешным. Кроме этого, нужно развивать массовый спорт для людей с инвалидностью. Для этого нужно создавать доступ в спортивные учреждения, которые, к сожалению, большей частью, недоступны», - считает она.





В заключение Л. Калтаева обратилась с пожеланием обратить внимание на проблемы с доступностью инвалидам образования.





«Для того, чтобы компетенция была у людей нужно улучшать качество образования - здесь нужен прорыв. Недостаточно просто давать образование людям, какое-то. Нужно, чтобы они стали конкурентоспособными на рынке труда в будущем. В наших школах, как в общеобразовательных, так и специального образования, учатся дети все с сохранным интеллектом. Они выйдут из школ и нужно, чтобы они смогли трудоустроиться, не стали балластом и иждивенцами. Инклюзивное образование, программа, стандарты, все есть, но нужно на местах толкнуть, чтобы оно заработало», - завершила участник.



