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Скончался актер Владимир Толоконников

16 июля 2017, 10:16

Владимир Толоконников - советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР.

В Подмосковье на 75-м году жизни скончался актёр театра и кино Владимир Толоконников. Владимир Алексеевич долгое время был под наблюдением врачей. Вчера, 15 июля, дома у артиста остановилось сердце, пишет life.ru.

Несколько пользователей социальной сети Facebook сообщили о смерти Владимира Толоконникова, сыгравшего одного из главных героев - Полиграфа Шарикова, - в знаменитой повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», передает корреспондент BNews.kz.

Владимир Толоконников - советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР.

«Эх, жалость-то какая. Владимир Толоконников умер. Царствие небесное актеру. В наших сердцах он навсегда останется гениальным Шариковым», - написала Вера Ляховская.


«Не хочется в это верить, но увы», - отметил в своем аккаунте в Facebook Влад Дробь.


Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в городе Алма-Ата. В 1973 году окончил актерский факультет Ярославского театрального училища.





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