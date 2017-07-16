Скончался актер Владимир Толоконников
16 июля 2017, 10:16
Владимир Толоконников - советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР.
В Подмосковье на 75-м году жизни скончался актёр театра и кино Владимир Толоконников. Владимир Алексеевич долгое время был под наблюдением врачей. Вчера, 15 июля, дома у артиста остановилось сердце, пишет life.ru.
Владимир Толоконников - советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР.
«Эх, жалость-то какая. Владимир Толоконников умер. Царствие небесное актеру. В наших сердцах он навсегда останется гениальным Шариковым», - написала Вера Ляховская.
«Не хочется в это верить, но увы», - отметил в своем аккаунте в Facebook Влад Дробь.
Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в городе Алма-Ата. В 1973 году окончил актерский факультет Ярославского театрального училища.
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