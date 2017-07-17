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Илон Маск рассказал, что является главной угрозой для человечества

17 июля 2017, 07:41

Маск опасается, что разработчики могут забыть про те опасности, которые исходят от искуственного интеллекта.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, выступая на встрече Национальной ассоциации губернаторов, заявил, что "искусственный интеллект является основной угрозой, с которой человечество сталкивается как цивилизация", пишет РИА Новости.

Маск опасается, что разработчики в погоне за более передовыми технологиями могут забыть про те опасности, которые исходят от искуственного интеллекта.

"Роботы могут начать войну, выпуская фейковые новости и пресс-релизы, подделывая учетные записи электронной почты и манипулируя информацией. Перо сильнее меча", — отметил он.

Глава SpaceX и Tesla подчеркнул, что имеет доступ к самому передовому искусственному интеллекту, поэтому призвал поверить в его слова.

По его мнению, в этой области необходимо государственное регулирование, которое бы и сдерживало компании в погоне за все более совершенным искусственным интеллектом.

Ранее Маск анонсировал разработку технологии, которая бы позволила бы соединить человеческий мозг и компьютер.

Фото: AP Photo

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