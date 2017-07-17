Илон Маск рассказал, что является главной угрозой для человечества

Маск опасается, что разработчики в погоне за более передовыми технологиями могут забыть про те опасности, которые исходят от искуственного интеллекта.





"Роботы могут начать войну, выпуская фейковые новости и пресс-релизы, подделывая учетные записи электронной почты и манипулируя информацией. Перо сильнее меча", — отметил он.





Глава SpaceX и Tesla подчеркнул, что имеет доступ к самому передовому искусственному интеллекту, поэтому призвал поверить в его слова.





По его мнению, в этой области необходимо государственное регулирование, которое бы и сдерживало компании в погоне за все более совершенным искусственным интеллектом.





Ранее Маск анонсировал разработку технологии, которая бы позволила бы соединить человеческий мозг и компьютер.



