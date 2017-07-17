EXPO 2017: анонс мероприятий на 17 июля

Что посмотреть на международной выставке в понедельник.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».

Для посетителей выставки подготовлена масштабная программа





В 09:30 в Конгресс Центре ЭКСПО-2017 состоится международная научно-практическая конференция на тему “Водородная энергия: Новые аспекты применения в медицине и в повседневной жизни”. Конференция организованна Международным научно-техническим центром и клиникой профессора Хачатряна при поддержке Евросоюза.





Докладчик Хачатрян Ашот Папикович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель России и Европы, действительный член, академик Российской академии медико-технических наук, Европейской академии естественных наук, Нью-йоркской академии наук, автор более 60 патентов, полученных в России, США и Китае.





В 1993 году проф. Хачатряном в Новосибирске была создана первая в мире клиника Водородной медицины, где он применяет собственные запатентованные водородные технологии при лечении различных часто встречающихся и неизлечимых хронических заболеваний. За этот период в клинике проф. Хачатряна с хорошими результатами прошли лечение более 40000 пациентов, взрослых и детей.





Методы лечения проф. Хачатряна прошли апробацию и с успехом применяются в США, Сингапуре и в Китае.





Обсуждаемая темы:





· Водород в медицине - лечение хронических заболеваний: болезнь Паркинсона, аутизм, рак кожи, рак молочной железы, меланома, экзема, артрит, бронхиальная астма, гипертония и другие сложные заболевания, которые приводят к инвалидности (запатентованный метод Ашота Хачатряна).

· Бытовые генераторы водорода (запатентованная разработка Ашота Хачатряна).

· Использование водорода в косметологии (запатентованная разработка Ашота Хачатряна).





Цели конференции:





· Показать возможности применения водородной энергии для лечения и профилактики различных хронических заболеваний.

· Продемонстрировать возможность использования водорода для очищения воды и сделать чистую воду доступной для всех.

· Найти партнеров по распространению последних инноваций.





В 10:45 в рамках «Зеленой недели финансирования» состоится бизнес- форум в ходе, которого будет подписан меморандум о взаимопонимании между кредитными организациями Малайзии и Международным финансовым центром Астаны.

По итогам подписания меморандума состоится пресс-конференция, где примут участие следующие спикеры:

Саид Бакри Саид Абдул Рахман - посол Малайзии в Казахстане; Алибек Нурбеков - Руководитель Международного финансового центра; Зубир Ансори Яхая - Управляющий директор Малайзийских предприятий по займам; Сайед Ахмад Сайед Мустафа - Директор программы «Зеленая неделя финансирования», генеральный директор GreenTech Catalyst; Лу Тук Джи - Заместитель комиссара Малайзийского павильона.

В 11.00: Официальная церемония открытия Национального дня Испании. В мероприятии примут участия официальные лица – заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Гульмира Исимбаева, Председатель Конгресса Депутатов Испании Ана Пастор, Посол Испании в Казахстане Педро Санс, а также Комиссар павильона Испании Фернандо Бенсо.

В рамках праздничных мероприятий, которые состоятся на сцене национального дня, будут представлены известный испанский спектакль «Compañía Flamenca», постановки театра «Carros de Foc» и чтения художественных произведений.

Напомним, что Испания в своем павильоне представляет достижения за последние 10 лет в области внедрения и развития альтернативной энергии из экологический чистых источников, как ветер, солнце, фотоэлектр.