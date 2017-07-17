EXPO 2017: анонс мероприятий на 17 июля
17 июля 2017, 09:25
Что посмотреть на международной выставке в понедельник.
10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».
Для посетителей выставки подготовлена масштабная программа
В 09:30 в Конгресс Центре ЭКСПО-2017 состоится международная научно-практическая конференция на тему “Водородная энергия: Новые аспекты применения в медицине и в повседневной жизни”. Конференция организованна Международным научно-техническим центром и клиникой профессора Хачатряна при поддержке Евросоюза.
Докладчик Хачатрян Ашот Папикович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель России и Европы, действительный член, академик Российской академии медико-технических наук, Европейской академии естественных наук, Нью-йоркской академии наук, автор более 60 патентов, полученных в России, США и Китае.
В 1993 году проф. Хачатряном в Новосибирске была создана первая в мире клиника Водородной медицины, где он применяет собственные запатентованные водородные технологии при лечении различных часто встречающихся и неизлечимых хронических заболеваний. За этот период в клинике проф. Хачатряна с хорошими результатами прошли лечение более 40000 пациентов, взрослых и детей.
Методы лечения проф. Хачатряна прошли апробацию и с успехом применяются в США, Сингапуре и в Китае.
Обсуждаемая темы:
· Водород в медицине - лечение хронических заболеваний: болезнь Паркинсона, аутизм, рак кожи, рак молочной железы, меланома, экзема, артрит, бронхиальная астма, гипертония и другие сложные заболевания, которые приводят к инвалидности (запатентованный метод Ашота Хачатряна).
· Бытовые генераторы водорода (запатентованная разработка Ашота Хачатряна).
· Использование водорода в косметологии (запатентованная разработка Ашота Хачатряна).
Цели конференции:
· Показать возможности применения водородной энергии для лечения и профилактики различных хронических заболеваний.
· Продемонстрировать возможность использования водорода для очищения воды и сделать чистую воду доступной для всех.
· Найти партнеров по распространению последних инноваций.
В 10:45 в рамках «Зеленой недели финансирования» состоится бизнес- форум в ходе, которого будет подписан меморандум о взаимопонимании между кредитными организациями Малайзии и Международным финансовым центром Астаны.
По итогам подписания меморандума состоится пресс-конференция, где примут участие следующие спикеры:
Саид Бакри Саид Абдул Рахман - посол Малайзии в Казахстане;
Алибек Нурбеков - Руководитель Международного финансового центра;
Зубир Ансори Яхая - Управляющий директор Малайзийских предприятий по займам;
Сайед Ахмад Сайед Мустафа - Директор программы «Зеленая неделя финансирования», генеральный директор GreenTech Catalyst;
Лу Тук Джи - Заместитель комиссара Малайзийского павильона.
В 11.00: Официальная церемония открытия Национального дня Испании. В мероприятии примут участия официальные лица – заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Гульмира Исимбаева, Председатель Конгресса Депутатов Испании Ана Пастор, Посол Испании в Казахстане Педро Санс, а также Комиссар павильона Испании Фернандо Бенсо.
В рамках праздничных мероприятий, которые состоятся на сцене национального дня, будут представлены известный испанский спектакль «Compañía Flamenca», постановки театра «Carros de Foc» и чтения художественных произведений.
Напомним, что Испания в своем павильоне представляет достижения за последние 10 лет в области внедрения и развития альтернативной энергии из экологический чистых источников, как ветер, солнце, фотоэлектр.
Программа:
11.30 Выступление Компаниа Фламенка (CompañíaFlamenca)
11.45 команда уличного театра Каррос де Фок (CarrosdeFoc) выступит с несколькими шоу в течение дня перед Павильоном Испании.
17.00 Выступление CompañíaFlamenca (музыкальный дуэт) на СНД (20 минут).
17.30 Коллективное чтение русского перевода «Дон Кихот Ламанчский» на СНД.
19.00 Главное вечернее выступление шоу Компаниа Фламенка на СНД (50 минут)
18 - 21 июля Компаниа Фламенка представляет ежедневное шоу перед Испанским Павильоном в 19.00 (50 минут).
17 - 26 July: Неожиданные выступления команды уличного театра Каррос де Фок в местах поблизости от Испанского Павильона
Отметим, что в павильоне Испании, в 15:40 час. будут подписаны:
1. Меморандум о сотрудничестве между Министерством здравоохранения РК и испанской компанией «EUROFINSA S.A.» по проекту «Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы при РГП «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова» в г.Алматы;
2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Испания о взаимной защите секретной информации;
3. Договор о сотрудничестве по оказанию поддержки между ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» и компанией «Airbus Defense and Space»;
4. Меморандум о сотрудничестве между АО «НК «СПК Астана» и испанской компанией «IMASA» по реализации проекта по строительству в Астане завода по производству строительных модулей (быстровозводимые модульные конструкции) с применением технологий компании «IMASA».
Кроме того, в 11:00 в павильоне Италии состоится пресс-конференция, посвященная зелёным достижениям одной из самых маленьких стран мира - Республики Сан-Марино.
В ходе мероприятия будут обсуждены такие темы, как особенности и качество жизни в Сан-Марино, уровень развития экономики, образовательной системы и туризма страны.
Участники пресс-конференции:
- Самуэль Гуидучи/Samuele Guidicci- глава Кабинета министров республики Сан-Марино/министр иностранных дел республики Сан-Марино;
- Марилиса Маца/Marilisa Mazza- руководитель Кабинета Министерства финансовых дел республики Сан-Марино;
- Алессандро Урбинати/Alessandro Urbinati – руководитель Кабинета Министерства индустрии и коммерции республики Сан-Марино;
- Аугусто Микелотти /Augusto Michelotti- Министр по территории, охране окружающей среды и туризму.
В 14:00 в медиа-центре ЭКСПО-2017 состоится пресс-конференция по случаю празднования Национального дня Японии. Подробную информацию по культурной и деловой программе Дня, а также о визите знаменитых японских актеров ознакомит комиссар павильона Накамура Томиясу.
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