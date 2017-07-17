Асланбек Шымбергенов: Иглесиас стал не самым сложным соперником для меня
17 июля 2017, 12:47
Его победа позволила «арланам» сравнять счет (5:5), а затем и выиграть матч.
Участник финального матча между «Astana Arlans» и «Cuba Domadores» Асланбек Шымбергенов, принесший своей команде важнейшую победу над кубинцем Роньелем Иглесиасом, поделился своими впечатлениями от боксерского вечера, сообщает МИА «Казинформ».
Напомним, его победа позволила «арланам» сравнять счет (5:5), а затем и выиграть матч. Шымбергенов подчеркнул, что не думал в тот момент о возможности проиграть кубинцу и боксировал только на победу.
«Ответственность была очень большая. Я выходил на ринг только за победой, я был очень настроен на бой. Я был полностью сконцентрирован на самом поединке и на сопернике», - сказал боксер.
Шымбергенов рассказал о поставленных перед боем тренером задачах, а также о своей стратегии.
«Стратегия заключалась в том, чтобы не давать оппоненту свободно перемещаться по рингу и доминировать над ним, работать первым номером и не давать сопернику возможности думать. Кубинцы, ведь все «игровики» - если дашь им возможность чувствовать себя свободно, они переиграют тебя», - говорит спортсмен.
Он признался, что при счете 2:5 поверить в общую победу было сложно, но тренеры приложили все усилия, чтобы сохранить боевой дух в наших боксерах.
«Да, такое было..., - рассказывает он. - Я верил в Олжаса Саттыбаева и думал, что он выиграет. Тренеры очень сильно нас поддерживали в тот непростой момент, говорили, что еще ничего не потеряно. Нам говорили: «Готовьтесь хорошо, соберитесь! Все еще впереди».
Между тем, сам бой против Роньеля Иглесиаса, по мнению, Шымбергенова, был не таким уж и сложным.
«Один из самых сложных поединков был для меня бой с узбекским боксером Шахрамом Гиясовым, который является финалистом Олимпийских игр в Рио. Не могу сравнивать уровень обоих соперников, но Гиясов был для меня неудобен. С кубинцем в этот раз я чувствовал себя более комфортно», - сказал боксер.
Шымбергенов также поделился своими планами на будущее.
«Скажу так: какой спортсмен не мечтает об Олимпиаде? Все мы стремимся принять в ней участие, мечтаем об этом. Для достижения этой цели я буду работать, работать и работать», - сказал он.
Напомним, в финальном матче Всемирной серии бокса против «Cuba Domadores» боксеры «Astana Arlans» одержали историческую победу, став в третий раз чемпионами WBS. Подобным достижением на сегодняшний день не может похвастать ни одна из команд серии.
Фото: Sports.kz
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