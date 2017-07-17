Нападение на 8-летнюю девочку в Тургене - уголовное дело направлено в суд

Резонансное уголовное дело о попытке изнасилования 8-летней девочки в Тургене направлено в суд,

Закончено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, напавшего на 8-летнего ребенка в Тургене весной этого года.

Напомним, 14 апреля в селе Тургень мужчина

, которая шла из школы. Преступник сбросил ребенка с моста в речку, затем волок ее по камням и разбитым бутылкам в сторону деревьев. Как рассказала пострадавшая, при этом напавший что-то налил ей в рот, и она уснула. Спас ребенка, спугнув подозреваемого, местный пастух. Девочку отвезли в местную больницу, оттуда ее направили в иссыкский роддом, из роддома пострадавшую направили в больницу ГРЭС-а.

. Ни в одном из этих медицинских учреждений не дали точного диагноза ребенку. Ее отец нашел очевидца, который видел, как подозреваемый раздел девочку

Полиция по данному факту начала расследование уголовного дела по ст.

ч.4 УК Республики Казахстан (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего).