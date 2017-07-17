Нападение на 8-летнюю девочку в Тургене - уголовное дело направлено в суд
17 июля 2017, 16:53
Дата рассмотрения еще не назначена.
Резонансное уголовное дело о попытке изнасилования 8-летней девочки в Тургене направлено в суд, передает Zakon.kz.
Закончено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, напавшего на 8-летнего ребенка в Тургене весной этого года.
Как сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда, дело в отношении К.Д., 1985 г.р., поступило в Специализированный межрайонный уголовный суд Алматинской области. Его только приняли в производство, дата рассмотрения еще не назначена. Другие детали пока не сообщаются.
Напомним, 14 апреля в селе Тургень мужчина напал 8-летнюю девочку, которая шла из школы. Преступник сбросил ребенка с моста в речку, затем волок ее по камням и разбитым бутылкам в сторону деревьев. Как рассказала пострадавшая, при этом напавший что-то налил ей в рот, и она уснула. Спас ребенка, спугнув подозреваемого, местный пастух. Девочку отвезли в местную больницу, оттуда ее направили в иссыкский роддом, из роддома пострадавшую направили в больницу ГРЭС-а. Так продолжалось всю ночь. Ни в одном из этих медицинских учреждений не дали точного диагноза ребенку. Ее отец нашел очевидца, который видел, как подозреваемый раздел девочку. Полиция по данному факту начала расследование уголовного дела по ст.121 ч.4 УК Республики Казахстан (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего).
Спасшим девочку пастухом оказался 11-классник Тимурбек Жамалладинов. Позже отважного парня наградили грамотой и подарками от Министерства образования и науки Республики Казахстан.
фото: nakanune.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4868986-f95a89605f8e11ea16ab070d8ad600a8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...