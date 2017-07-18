Статистическое зазеркалье

Мир казахстанской статистики полон противоречий. Так, в одном материале могут аргументированно доказывать, что в стране великих степей стали жить как никогда хорошо, в другой - куда осторожнее, но все же о том, что люди беднеют стремительнее, чем могли ожидать. И те, и другие правы. Все зависит от того, как считать, от представлений – стакан полон на половину или пуст. Для точки отчета важно понять, как изменились доходы казахстанцев за последние 10 лет. Год 2007 был последним прекрасным отрезком времени, в который мы безудержно росли. Уже падали ипотечные компании, рушился фондовый рынок, но словно бури все обходили Мәңгілік Ел. Это был последний год, когда зарплаты росли, когда был дефицит кадров, и кричалось: «остановись мгновение, ты прекрасно».





Две таблицы, приведенные ниже, демонстрирует реальное положение дел с доходами населения с точки зрения государства. Согласно официальных статистических данных, с 2006 года зарплаты неустанно растут - с 40 до 140 тысяч тенге к первому кварталу текущего года. Более чем в три раза. Обольщаться здесь не стоит, показатель средней зарплаты в стране весьма условен.









Правда этому есть вполне конкретное объяснение. Все эти годы росли ассигнования на бюджетную сферу, увеличивался госзаказ и набирал мощь квазигоссектор, доходы участвующих в государственных программах предприятия тоже увеличивались, но при этом зарплаты в частом секторе не двигались с места. На немногих оставшихся негосударственных предприятиях их не поднимали с 2008 года.

Верить в среднюю зарплату по стране не совсем правильно. Об этом не раз уже говорилось, что это некое среднее, плохо отражающее реальность индикативное мерило. Если я получаю миллион, а мой сосед 200 тысяч, то в среднем мы получаем по шестьсот. Куда точнее выглядит график среднедушевого номинального дохода, он куда точнее показывает доходы граждан. При этом совершенно справедливо, что в обоих случаях картина абсолютно идентична. Разнятся разве что конечные суммы, но рисунок можно накладывать один на другой.

Номинальные доходы населения









Сравнив эти две таблицы, можно сделать несколько выводов. По результатам первого квартала текущего года, падение номинального дохода сильнее, чем средней заработной платы. Можно предположить, что в основе лежит катастрофический рост безработицы, а точнее переход значительного числа трудоспособного населения из наемников в самозанятые. По факту, это способ скрыть безработицу и печальные результаты экономической деятельности страны. При этом очевидно, что более точно описывает ситуацию с доходами населения второй график. Куда больше верится в средний доход по стране в 75 тысяч, нежели в 140, особенно, если часто бываешь в регионах, где продавец на рынке, порой единственное место работы, кроме бюджетной сферы, получает за шестидневную рабочую неделю 45 тысяч тенге.

Но лучше всего ситуацию описывают индексированные в доллары доходы. Мы вернулись к показателям десятилетней давности и это много объясняет. Даже учитывая возможные ошибки в расчетах, подтасовки и прочие способы приукрасить действительность, доходы в долларах упали практически вдвое. тогда как цены в долларовом выражении если и менялись, то не надолго. Сравнительный анализ показывает, что все основные торговые лоты вернулись к своим валютным значениям: бензин, фрукты и овощи, одежда. Пока еще не индексировалась стоимость коммунальных услуг, но это дело времени. При этом по сравнению с 2006-м число эффективно занятых сократилось. Точных данных нет, но вывод можно сделать из многих косвенных, таких как сокращение предпринимательской активности, отсутствие опережающего роста пенсионных отчислений, падение покупательской способности, рост квазигосударственного сектора. Доходы усредняются и, если исключить из замеров самых богатых, коих немного, и самых бедных, куда можно отнести практически всех пенсионеров и жителей сельской местности, то все уже давно стремится к единообразию. Банковский клерк может получать меньше, чем водопроводчик, а врач столько же, сколько водитель. И вот тут самое важное – несмотря на выравнивание медианного дохода, ситуацию усугубляет реальное падение доходов – все больше появляется налогов, а цены на все базовые продукты питания и жизнедеятельности растут. Да, удается сдерживать хлеб, он и дает основной положительный эффект, но в целом даже люди с крепкими нервами боятся ходить по магазинам.

Тем интереснее выглядят отчеты: «За последние пять лет доходы населения выросли на 36% в денежном выражении, а расходы увеличились на 30,5%. В результате уровень склонности к потреблению у населения снизился на 4%, а склонность к сбережению, следовательно, увеличилась на 4%». При этом, как мы видим, не учитывается доступность товаров, ведь iPhone как стоил 700 долларов, так и стоит, но в 2010 году это было 105 тысяч тенге, тогда как сейчас это 230 тысяч.

Или вот еще: «Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в первом квартале текущего года составили 75,3 тысячи тенге, увеличившись на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года. При росте цен на потребительские товары и услуги за этот период на 7,8%, в реальном выражении денежные доходы населения уменьшились на 0,3%». С учетом того, что цены за год выросли не на восемь, а процентов на тридцать, то мы можем предположить, что идет массовое обнищание населения. Можно сколько угодно долго подтасовывать факты, перебирать корзины, но в стране, которая на 80% зависит от импорта, сложно представить иной результат.

Даже неглубокий анализ позволяет дать диагноз ситуации с доходами населения, совместив эти данные с лентой новостей, можно оценить текущие состояние и даже дать прогноз на будущее. Например, если доллар будет оставаться на том же уровне, то мы увидим замедление роста цен, а потом, возможно, даже их некоторое уменьшение. Стагнация рынка, может развернуть тренд, иначе рынок не выдержит. При этом экономическая ситуация такова, что доллар будет расти, а значит вслед за ним и цены. Вместе с тем существенных причин для роста зарплат в конкурентном секторе нет, тогда как там, где распространяется влияние государства, рост будет, что в конечном итоге, сделает доходы бюджетников выше, а их рабочие места более интересными. При этом, чем сильнее будет нарастать разрыв, тем сильнее будет перекос в экономике.





