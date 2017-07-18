Первый в мире "халяльный секс - гид" написала мусульманка из Великобритании
18 июля 2017, 09:53
Часть мусульманок поддержала Умм Муладхат.
На прошлой неделе в продаже появилось первое в мире пособие по сексу для мусульманок под названием "Мусульманское секс-руководство: Халяльный гид к великолепному сексу" (The Muslimah Sex Manual: A Halal Guide to Mind Blowing Sex). Об этом пишет Life.ru со ссылкой на британское издание The Guardian.
Автором книги является мусульманка, решившая остаться анонимной. 54-страничное секс-руководство опубликовано под псевдонимом Умм Муладхат
В "халяльном секс - гиде" даются подробные советы по поводу, например, поз для занятия любовью. Автор подчёркивает, что сексом положено заниматься только со своим мужем. Несмотря на это, её уже обвинили в излишней распущенности.
Умм Муладхат считает, что жена имеет право на сексуальное удовлетворение со стороны мужа.
- Одна женщина сказала, что это не нужно, что девушки всё узнают от своих матерей. Я сомневаюсь, что какая-то мать говорит так же подробно, как и я, — заявила автор секс-руководства
Часть мусульманок поддержала Умм Муладхат. В их числе председатель Сети мусульманских женщин Великобритании Шайста Гохир.
Книга доступна на английском языке в интернет-магазине "Амазон" и стоит 12 долларов.
Фото: morning-news.ru
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