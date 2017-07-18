Шведские ученые призывают не заводить детей, чтобы сохранить природу

Появление таких странных рекомендаций не удивляет в контексте кризиса традиционной семьи на Западе.

Шведские ученые из Лундского университета назвали самые эффективные меры, которые могут принять люди, желающие внести свой вклад в защиту природы , сообщает , сообщает УТРО.ru со ссылкой на шведскую газету Dagens Nyheter.





Ученые пришли к жизнеутверждающему выводу: те, кто хотят уменьшить свое вредное влияние на природу, для начала могут отказаться от продолжения рода.





Исследователи выяснили, что решение не обзаводиться детьми в 20 раз эффективнее, чем второй по действенности пункт заботы о природе





О том, каков второй самый эффективный способ помочь окружающей среде, эксперты умолчали, но отметили, что природе может помочь переход на овощное питание, а также отказ от полетов на самолетах и езды на машине.





На Западе часто призывают, например, тщательно сортировать мусор. Но эта мера позволяет уменьшить углеродный след человека в лучшем случае на 0,2 тонны в год, говорят ученые.





Семья же, которая решит не заводить детей, уменьшит углеродный след на 58,6 тонны в год на каждого родителя, что почти в 300 раз больше





Отмечается, что появление таких странных рекомендаций не удивляет в контексте кризиса традиционной семьи на Западе.



