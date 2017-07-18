Шведские ученые призывают не заводить детей, чтобы сохранить природу
18 июля 2017, 10:02
Появление таких странных рекомендаций не удивляет в контексте кризиса традиционной семьи на Западе.
Шведские ученые из Лундского университета назвали самые эффективные меры, которые могут принять люди, желающие внести свой вклад в защиту природы, сообщает УТРО.ru со ссылкой на шведскую газету Dagens Nyheter.
Ученые пришли к жизнеутверждающему выводу: те, кто хотят уменьшить свое вредное влияние на природу, для начала могут отказаться от продолжения рода.
Исследователи выяснили, что решение не обзаводиться детьми в 20 раз эффективнее, чем второй по действенности пункт заботы о природе
О том, каков второй самый эффективный способ помочь окружающей среде, эксперты умолчали, но отметили, что природе может помочь переход на овощное питание, а также отказ от полетов на самолетах и езды на машине.
На Западе часто призывают, например, тщательно сортировать мусор. Но эта мера позволяет уменьшить углеродный след человека в лучшем случае на 0,2 тонны в год, говорят ученые.
Семья же, которая решит не заводить детей, уменьшит углеродный след на 58,6 тонны в год на каждого родителя, что почти в 300 раз больше
Отмечается, что появление таких странных рекомендаций не удивляет в контексте кризиса традиционной семьи на Западе.
Фото: razvitie-krohi.ru
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