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Еще один водитель перевозил детей в багажнике в Алматы

18 июля 2017, 10:34

На кадрах видно, как из багажника автомобиля достают мальчика и девочку.

В Алматы водитель перевозил детей в багажнике, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось в Instagram в группе Kris_p_almaty. На кадрах видно, как из багажника автомобиля достают мальчика и девочку.

Пользователи соцсети очень возмущены этим фактом.

"Ну что за люди пошли, ужас, надо их самих туда посадить, что бы испытали то что испытали дети", - написала dilyara_meirjan в комментариях к видео.

Напомним, 12 июля в Алматы уже был наказан водитель, перевозивший маленького ребенка на полке багажника авто. Почему он вез таким образом ребенка, мужчина не объяснил. Он привлечен к административной ответственности, согласно ст. 593 ч. 1 КоАП.


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