Еще один водитель перевозил детей в багажнике в Алматы
18 июля 2017, 10:34
На кадрах видно, как из багажника автомобиля достают мальчика и девочку.
В Алматы водитель перевозил детей в багажнике, сообщает Zakon.kz.
Видео появилось в Instagram в группе Kris_p_almaty. На кадрах видно, как из багажника автомобиля достают мальчика и девочку.
Пользователи соцсети очень возмущены этим фактом.
"Ну что за люди пошли, ужас, надо их самих туда посадить, что бы испытали то что испытали дети", - написала dilyara_meirjan в комментариях к видео.
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