Еще один водитель перевозил детей в багажнике в Алматы

В Алматы водитель перевозил детей в багажнике, сообщает Zakon.kz





Видео появилось в Instagram в группе Kris_p_almaty . На кадрах видно, как из багажника автомобиля достают мальчика и девочку.





Пользователи соцсети очень возмущены этим фактом.





"Ну что за люди пошли, ужас, надо их самих туда посадить, что бы испытали то что испытали дети", - написала dilyara_meirjan в комментариях к видео.





Напомним , 12 июля в Алматы уже был наказан водитель, перевозивший маленького ребенка на полке багажника авто. Почему он вез таким образом ребенка, мужчина не объяснил. Он привлечен к административной ответственности, согласно ст. 593 ч. 1 КоАП.



