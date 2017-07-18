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Сагинтаев правительству: Нам не надо расслабляться

18 июля 2017, 10:59

По словам премьера, необходимо удержать наметившиеся темпы роста экономики до конца года.

На заседании Правительства РК премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил Кабмину и акимам не расслабляться и сосредоточиться на работе по достижению показателей экономического роста во втором полугодии текущего года, передает корреспондент Zakon.kz.

«В целом, статистика показывает нам неплохие результаты. Общую работу выполняли все вместе: и центральные госорганы, и в регионах поручение главы государства. Рост 4,2% ВВП, как уже было сказано, по итогам полугодия», - сказал он.

В то же время глава Кабмина отметил, что основная работа предстоит во втором полугодии.

«Надо удержать этот темп. Поэтому нам не надо расслабляться и в дальнейшем обеспечивать рост в отраслях экономики всем: и центральным исполнительным органам, и местным исполнительным органам, и необходимо продолжать реализацию системных мер для исполнения поручения Главы государства», - пояснил Б. Сагинтаев.

В заключение премьер добавил, что также надо вести мониторинг по расходной части исполнения бюджетных средств.

«Мы видим, что есть отстающие. Я думаю, что еще по времени наверстаем упущенное», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

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