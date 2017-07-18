Сагинтаев правительству: Нам не надо расслабляться
18 июля 2017, 10:59
По словам премьера, необходимо удержать наметившиеся темпы роста экономики до конца года.
На заседании Правительства РК премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил Кабмину и акимам не расслабляться и сосредоточиться на работе по достижению показателей экономического роста во втором полугодии текущего года, передает корреспондент Zakon.kz.
«В целом, статистика показывает нам неплохие результаты. Общую работу выполняли все вместе: и центральные госорганы, и в регионах поручение главы государства. Рост 4,2% ВВП, как уже было сказано, по итогам полугодия», - сказал он.
В то же время глава Кабмина отметил, что основная работа предстоит во втором полугодии.
«Надо удержать этот темп. Поэтому нам не надо расслабляться и в дальнейшем обеспечивать рост в отраслях экономики всем: и центральным исполнительным органам, и местным исполнительным органам, и необходимо продолжать реализацию системных мер для исполнения поручения Главы государства», - пояснил Б. Сагинтаев.
В заключение премьер добавил, что также надо вести мониторинг по расходной части исполнения бюджетных средств.
«Мы видим, что есть отстающие. Я думаю, что еще по времени наверстаем упущенное», - заключил он.
Ксения Давыдова, Астана
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