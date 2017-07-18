Ящерица МаГайвер размером с собаку стала настоящей звездой Интернета
18 июля 2017, 11:13
Если вам надоели фото кошек и собак, которыми пестрит Instagram, вы придёте в восторг от новой звезды Интернета!
Знакомьтесь, МакГайвер - 4-летний аргентинский красный тегу из Калифорнии, которого на сегодняшний день можно назвать самой популярной ящерицей на Земле. У этой прелестной рептилии более 160 тысяч подписчиков в Instagram и более 44 тысяч на Youtube. И пусть её грозный внешний вид не вводит вас в заблуждение. МаГайвер - просто воплощение ласки! Об этом пишет Marketium.ru
“МакГайвер обожает обниматься, — рассказала хозяйка ящерицы, Скотт. — Он свободно перемещается по дому, но больше всего любит спать возле дивана, прямо у моих ног”.
Только взгляните на фото этой восхитительной рептилии!
МакГайвер любит знакомиться с новыми людьми.
Принимать ванну
Дремать
Делать сэлфи
Но больше всего он любит обниматься!
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