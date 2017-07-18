Ящерица МаГайвер размером с собаку стала настоящей звездой Интернета

У этой прелестной рептилии более 160 тысяч подписчиков в Instagram и более 44 тысяч на Youtube

“МакГайвер обожает обниматься, — рассказала хозяйка ящерицы, Скотт. — Он свободно перемещается по дому, но больше всего любит спать возле дивана, прямо у моих ног”.



