Сильный ветер был зафиксирован на 2 метеостанциях: Жалгызтобе и Селезневка.

В "Казгидромете" прокомментировали ураган в ВКО, сообщает Zakon.kz





Согласно краткосрочному прогнозу погоды, составленному синоптиками отдела метеопрогнозов филиала Казгидромет по Восточно-Казахстанской области, 17 июля прогнозировался 10 балльный ветер, сильный шторм со скоростью ветра 15-20 м/с, с грозой и дождем.





Как проинформировали в "Казгидромете", во время усиления и прохождения холодного фронта образовались локальные атмосферные процессы, которые привели к усилению ветра 30 м/с и более. Сильный ветер был зафиксирован на 2 метеостанциях (Жалгызтобе 30 м/с 15.50-16.30 с продолжительностью 40 минут, Селезневка 34 м/с 18.02-18.16 продолжительность 14 минут).





Метеорологическими станциями своевременно и оперативно была составлена штормовая информация об усилении ветра и передана по схеме оповещения органам ЧС.





"Основная причина возникновения сильного ветра заключается в больших температурных контрастах и сильном местном вертикальном движении потоков, которые привели к образованию мощных, кучево-дождевых облаков. Особенностью вертикального движения потоков воздуха является сложность прогнозирования места и времени образования таких атмосферных процессов и они могут возникнуть внезапно и стремительно быстро, также могут играть роль рельеф местности", - рассказала начальник УКПП А.Кальменова.





По данным мониторинга Казгидромет с глобальным изменением климата земли увеличивается частота и количество опасных природных явлений. Если в 2015 году на территории РК отмечено 11000 опасных погодных явлений, в 2016 году количество увеличилось до 12100 явлений, только за июнь 2017 года отмечено 1217 грозовых явлений, что в 4 раза превышает средние многолетние нормы (норма 20 в месяц). Опасные явления сопровождаются сильными шквальными ветрами кратковременным усилением до ураганного ветра, а также отмечается тенденция увеличения перехода сильных штормовых ветров к ураганным ветрам 30 м/с и более.





Примечание: Шквал — внезапное резкое усиление ветра (на 8 м/с и более за период времени 1—2 минуты), связанное с кучево-дождевыми облаками. Скорость ветра при шквале превышает 10 м/с (может достигать 20—25 м/с и более), продолжительность — от нескольких минут до 1—1.5 часов. Шквал зачастую наносит разрушения — ломает деревья, повреждает лёгкие здания и т. д.

Шквал нередко сопровождается ливневым дождём и грозой, в ряде случаев — градом, а если почва сухая и нет осадков — пыльной бурей.

От урагана шквал отличается непродолжительным характером и возникает преимущественно в зонах атмосферных фронтов и линий неустойчивости (линий шквалов).





Напомним , вчера мощный ветер сорвал кровлю зданий и повалил деревья в Усть-Каменогорске. По предварительным данным, от урагана пострадали пять человек. В первой городской больнице в тяжелом состоянии находится 82-летний труженик тыла, пострадавший во время урагана. На пожилого мужчину упал кусок оторвавшейся крыши. мужчина поступил в больницу с разрывами легкого и множественными переломами ребер.



