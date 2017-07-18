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Новый аэропорт откроется на днях близ Алаколя

18 июля 2017, 17:11

"Воздушная гавань сделает более лёгким доступ туристов к озеру и существенно увеличит туристический поток" - А.Мухамедиулы.

В Ушарале 21 июля откроют аэропорт. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, передает Zakon.kz.

«Достарым, хочу поделиться хорошей новостью. 21 июля в городе Ушарал близ Алаколя откроется аэропорт! Конечно, воздушная гавань сделает более лёгким доступ туристов к озеру и существенно увеличит туристический поток», - написал министр на своей странице в Facebook.

А.Мухамедиулы также сообщил о том, что в прошедшие выходные на побережье Алаколя прошли соревнования по дуатлону. Он отметил, что нужно работать над популярностью казахстанских курортов.

«Казахстанские красоты нужно популяризировать. Мы должны гордиться, что у нас есть такая жемчужина, как озеро Алаколь. Здесь дышится полной грудью и хочется заниматься спортом, потому мы приняли решение проводить здесь наши соревнования по дуатлону ежегодно, ведь такие мероприятия популяризируют спорт и привлекают туристов. Кроме того, мы проведём аналогичное мероприятие, но уже на другом берегу озера, со стороны Восточно-Казахстанской области», - рассказал он.

Министр также отметил, что недавно правительство одобрило Концепцию ведомства по развитию туризма.

«Мы надеемся, что это поможет вывести наш внутренний туризм на высокий уровень в ближайшее время», - заключил он.


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