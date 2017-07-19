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В Алматы автомобиль Audi насмерть сбил пешехода

19 июля 2017, 06:34

От удара, пешеход оказался на капоте машины. В таком положении они проехали еще около 60 метров.

В Алматы на Северном кольце произошло ДТП со смертельным исходом, передает Zakon.kz.

Audi двигалась по Северному кольцу в северном направлении. Не доезжая до новой развязки водитель сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Стоит отметить, что на этом же уровне находился новый подземный пешеходный переход.

От удара, пешеход оказался на капоте машины. В таком положении они проехали еще около 60 метров. После этого, парень с капота упал на полосу встречного движения, при этом перелетев разделительную ограду.

Пешеход, примерно 25-ти лет, от полученных травм скончался на месте.

Напомним, что в ранее эту же ночь, в этом же месте произошло другое ДТП. В результате которого BMW оказалась на отбойнике.




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