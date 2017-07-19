В Алматы автомобиль Audi насмерть сбил пешехода
19 июля 2017, 06:34
От удара, пешеход оказался на капоте машины. В таком положении они проехали еще около 60 метров.
В Алматы на Северном кольце произошло ДТП со смертельным исходом, передает Zakon.kz.
Audi двигалась по Северному кольцу в северном направлении. Не доезжая до новой развязки водитель сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Стоит отметить, что на этом же уровне находился новый подземный пешеходный переход.
От удара, пешеход оказался на капоте машины. В таком положении они проехали еще около 60 метров. После этого, парень с капота упал на полосу встречного движения, при этом перелетев разделительную ограду.
Пешеход, примерно 25-ти лет, от полученных травм скончался на месте.
Напомним, что в ранее эту же ночь, в этом же месте произошло другое ДТП. В результате которого BMW оказалась на отбойнике.
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