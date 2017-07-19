В Алматы автомобиль Audi насмерть сбил пешехода

От удара, пешеход оказался на капоте машины. В таком положении они проехали еще около 60 метров.

В Алматы на Северном кольце произошло ДТП со смертельным исходом, передает Zakon.kz





Audi двигалась по Северному кольцу в северном направлении. Не доезжая до новой развязки водитель сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Стоит отметить, что на этом же уровне находился новый подземный пешеходный переход.





От удара, пешеход оказался на капоте машины. В таком положении они проехали еще около 60 метров. После этого, парень с капота упал на полосу встречного движения, при этом перелетев разделительную ограду.





Пешеход, примерно 25-ти лет, от полученных травм скончался на месте.





Напомним, что в ранее эту же ночь, в этом же месте произошло другое ДТП . В результате которого BMW оказалась на отбойнике.







