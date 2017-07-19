CNBC рассказал об ЭКСПО, экологичном транспорте и энергии вырабатываемой шагами

Железнодорожные перевозки лучше подходят для окружающей среды чем авиация или транспортные средства, если речь идет об экологии.

Председатель правления АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов рассказал журналисту телеканала CNBC о работе выставки и более 3000 мероприятий посвященных, в основном, энергетическим проблемам, будущей «зеленой» энергии, экологичным решениям и новым разработкам , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Ведущая программы «The Edge» телеканала CNBC Ориэль Моррисон отметила три из них. Первое – перевод железнодорожного транспорта в «зеленую» среду. По словам респондента американского журналиста, пластмасса, резина и бетон имеют преимущества перед традиционным способом изготовления рельс и шпал. Например, их срок службы более 50 лет. Они дают меньшую вибрацию, шум и смещение.





«По оценкам, эти шпалы могут снизить затраты на техническое обслуживание на 50% и значительно сократить затраты на мониторинг. Рынок железнодорожных шпал может показаться нишевым, но на самом деле это отрасль, стоимость которой составляет 4,5 млрд. долларов ежегодно, так что у небольшого «зеленого» железнодорожного транспорта есть амбиции стать лидером рынка».





Помимо этого, ведущая программы в одном из выпусков посоветовала гостям выставки надевать удобную обувь, потому как на территории ЭКСПО работает преобразователь электрической энергии, причем не только из шагов гостей выставки, но и из человеческого веса.





Под напольными плитами находятся вертикальные электромагнитные индукционные генераторы. То есть, когда человек идет по плиткам, крошечные маховики, скрытые под ними, создают электричество.









«Однажды я подумал, что, если бы мы могли использовать энергию 50 000 человек в час, которые проходят через самые загруженные улицы наших городов. Это даст огромные возможности для сбора человеческой энергии, - рассказал разработчик Лоуренс Кембалл-Кук, CEO Pavegen. Сейчас я думаю, что мы таким образом можем показать, как можно сделать энергию развлечением».





Помимо этого, в программе рассказано о хранилищах для солнечной энергии и накопителях нового поколения, и практике их применения.