Отец вспоминает о сыне, погибшем год назад при теракте в Алматы
19 июля 2017, 10:26
Почти месяц врачи боролись за жизнь Жалгаса Кельдибаева.
Года назад, 18 июля весь Алматы в ужасе держал вооруженный мужчина. Сирены, стрельба в разных частях города, закрытые банки и окровавленные тела полицейских. Таким опустевшим и напуганным мегаполис не был никогда, передает Первый канал "Евразия".
Руслан Кулекбаев атаковал сразу два силовых ведомства. Сначала он напал на РУВД Алмалинского района. Ранив постового, террорист завладел его табельным оружием и продолжил расстреливать стражей порядка. Затем террорист направился к зданию Комитета национальной безопасности. По пути ранил еще 12 человек. Недалеко от ведомственного здания его задержали.
В тот день в результате стрельбы погибли трое полицейских и двое гражданских. Позже в различных больницах города скончались ещё пятеро. Только трое из тех, кто в тот день получил ранения, остались живы.
В суде, при вынесении приговора подсудимый вёл себя цинично и спокойно. В своём последнем слове он рассказал, что в полицейских стрелял из мести. До этого он дважды отбывал наказание за разбойное нападение и хранение огнестрельного оружия. И, по его мнению, несправедливо.
За сутки до совершения террористического акта преступник убил проститутку.
Суд приговорил Кулекбаева к смертной казни. Но, согласно мораторию, который действует в Казахстане, убийца отбывает пожизненное заключение. Сидит в одиночной камере, за весь год никому не написал ни одного письма, свиданий ни с семьей, ни с адвокатом тоже не просил.
Асылбек Османов, руководитель Центра помощи семьям погибших полицейских:
- Ровно год, как случилось это трагическое событие в Алматы, ровно год, когда погибли наши сотрудники дорожно-постовой службы. И мы сегодня возлагали цветы, их жены, дети, близкие, родители.
Бакытгуль Жексембиева и Аманбай Кельдибаев сегодня не могут сдержать слез. Год назад от пули террориста погиб их сын, младший сержант полиции Жалгас Кельдибаев. Отец вспоминает свой последний телефонный разговор с ним. Прощание в тот день у них вышло странным.
Аманбай Кельдибаев, отец погибшего Жалгаса Кельдибаева:
- Я был в командировке. Он позвонил мне в 8:30. Снимаю трубку это мой сын. Батя, как дела, спрашивает. Хорошо. Я домой звонил, а вы в командировке, оказывается. Да. Потом говорит: прощайте. Я ему не говорил «прощайте». Потом мне позвонили примерно в 11 и сообщили, что случилось. Я не поверил сначала. Я думал, у них учения там. Приехали в Алматы. 24 дня рядом с ним были.
В сентябре Жалгас собирался отметить свой 24-й день рождения и представить родителям невесту. Но этому не суждено было сбыться. Мужчина оказался в числе полицейских, расстрелянных Русланом Кулекбаевым. 18 июля 2016 года он нес службу у здания КНБ в Алматы. После теракта почти месяц находился в реанимации. Но спасти его врачам так и не удалось. Посмертно Жалгас Кельдибаев награжден орденом «Айбын» III степени.
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фото: Sputnik
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