Криштиану Роналду в четвертый раз станет отцом

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду подтвердил в интервью El Mundo, что его подруга Джорджина Родригес беременна

«Конечно, я очень рад, что у меня родится ребенок», - сказал он





Футболист начал встречаться с Родригес летом прошлого года. В июне 2017 года он официально объявил об отношениях, тогда же появились слухи о возможной беременности.





Ребенок от Родригес станет четвертым в семье Роналду. В 2010 году суррогатная мать родила футболисту сына, а в июне 2017 года у него появились близнецы Ева и Мэтью также от суррогатной матери.