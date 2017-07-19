Криштиану Роналду в четвертый раз станет отцом
19 июля 2017, 11:58
В 2010 году суррогатная мать родила футболисту первого сына.
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду подтвердил в интервью El Mundo, что его подруга Джорджина Родригес беременна, передает msn.com
«Конечно, я очень рад, что у меня родится ребенок», - сказал он
Футболист начал встречаться с Родригес летом прошлого года. В июне 2017 года он официально объявил об отношениях, тогда же появились слухи о возможной беременности.
Ребенок от Родригес станет четвертым в семье Роналду. В 2010 году суррогатная мать родила футболисту сына, а в июне 2017 года у него появились близнецы Ева и Мэтью также от суррогатной матери.
Фото: spletnik.ru
На фото старший сын Роналду
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