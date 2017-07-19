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«Самрук-Казына Контракт» проведет обучающие семинары по закупкам в регионах

19 июля 2017, 18:19

В ходе семинара будут обсуждаться такие вопросы как критерии ПКО, заполнение заявления и аудит.

20 июля специалисты компании встретятся с предпринимателями в Караганде и 25 июля - в Павлодаре.

По словам директора департамента предварительного квалификационного отбора ТОО «Самрук-Казына Контракт» Эльдара Доскенова, цель проведения семинара – ознакомить с процессом предварительного квалификационного отбора как потенциальных, так и действующих поставщиков товаров, работ и услуг Фонда.

«Отмечу, что мы заинтересованы в увеличении числа компаний, которые попадут в пул квалифицированных поставщиков Фонда. Ведь ПКО обеспечивает развитие добросовестной конкуренции и помогает казахстанским бизнесменам дорасти до международного уровня», - сказал он.

Доскенов отметил, что в ходе семинара будут обсуждаться такие вопросы как критерии ПКО, заполнение заявления и аудит.

«Мы доносим до бизнес-сообщества, как предприниматели могут зарабатывать, а значит развивать экономику страны, работая с компаниями Фонда. Нужно понимать, что компании, которые пройдут ПКО, получают много плюсов. Например, если предприятие-поставщик единожды предоставит документацию, то ему в дальнейшем не нужно будет подтверждать свою квалификацию перед каждым закупом», - добавил он.

По информации «Самрук-Казына Контракт», подобные обучающие семинары по теме ПКО уже состоялись в городах Алматы, Костанай, Астана, Усть-Каменогорск, Кокшетау. На сегодня в информационной системе ПКО зарегистрировалось 5916 компаний.

Отметим, что ТОО «Самрук-Қазына Контракт» на постоянной основе проводит обучение для бизнесменов в социальной сети Facebook для разъяснения последних новшеств в сфере закупок, в частности, касательно проведения ПКО.

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