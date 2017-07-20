На рынке аренды жилья в этом году беспрецедентное падение цен
20 июля 2017, 09:14
Наиболее сильно дешевеет аренда в Алматы и Астане.
В этом году на рынке арендного жилья фиксируется самый значительный спад за последнее 5 лет. Цены падают на фоне сокращения финансовых возможностей казахстанцев, сообщают аналитики Ranking.
За 1 полугодие текущего года стоимость аренды благоустроенного жилья в РК снизилась на 0,1% по сравнению с январем-июнем прошлого года. Аренда неблагоустроенного жилья в Казахстане выросла всего на 0,1% за год.
Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период аренда улучшенного жилья выросла на 2,7%, а неблагоустроенного - на 4,9%.
Арендодатели снижают цены под давлением падения реальных доходов казахстанцев.
В январе-мае текущего года реальные денежные доходы населения в РК снизились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
При этом следует учитывать, что в прошлом году (январь-май) покупательская способность доходов жителей республики из-за резкого и продолжительного роста инфляции снизилась на 2,4%.
Всего в этом году в 5 регионах РК было зафиксировано снижение цен на аренду благоустроенного жилья, в 8 регионах - рост, в остальных стоимость за год не изменилась.
Наибольшее падение цен было замечено в Алматы - здесь аренда благоустроенного жилья стала стоить на 9,7% меньше, чем год назад.
На втором месте - Астана. В столице аренда улучшенной жилой недвижимости обходится на 9,3% дешевле.
Замыкает тройку Кокшетау, где за январь-июнь текущего года цены на аренду упали на 4,7% по сравнению с уровнем год назад.
Рынок аренды неблагоустроенного жилья менее склонен к демпингу - всего в 3 регионах РК было замечено снижение цен. В 9 областях цены выросли, в 5 регионах изменений не было.
Самый значительный уровень снижения стоимости аренды неблагоустроенного жилья в этом году зафиксирован в Астане. Цены за год упали сразу на 16,1%.
В Алматы также аренда подешевела, но менее значительно - на 6,8% по сравнению с январем-июнем прошлого года.
В Кокшетау аренда неблагоустроенного жилья сейчас обходится на 3,7% дешевле, чем год назад.
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