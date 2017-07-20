На рынке аренды жилья в этом году беспрецедентное падение цен

Наиболее сильно дешевеет аренда в Алматы и Астане.

В этом году на рынке арендного жилья фиксируется самый значительный спад за последнее 5 лет. Цены падают на фоне сокращения финансовых возможностей казахстанцев, сообщают аналитики Ranking





За 1 полугодие текущего года стоимость аренды благоустроенного жилья в РК снизилась на 0,1% по сравнению с январем-июнем прошлого года. Аренда неблагоустроенного жилья в Казахстане выросла всего на 0,1% за год.

Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период аренда улучшенного жилья выросла на 2,7%, а неблагоустроенного - на 4,9%.





Арендодатели снижают цены под давлением падения реальных доходов казахстанцев.

В январе-мае текущего года реальные денежные доходы населения в РК снизились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

При этом следует учитывать, что в прошлом году (январь-май) покупательская способность доходов жителей республики из-за резкого и продолжительного роста инфляции снизилась на 2,4%.





Всего в этом году в 5 регионах РК было зафиксировано снижение цен на аренду благоустроенного жилья, в 8 регионах - рост, в остальных стоимость за год не изменилась.

Наибольшее падение цен было замечено в Алматы - здесь аренда благоустроенного жилья стала стоить на 9,7% меньше, чем год назад.

На втором месте - Астана. В столице аренда улучшенной жилой недвижимости обходится на 9,3% дешевле.

Замыкает тройку Кокшетау, где за январь-июнь текущего года цены на аренду упали на 4,7% по сравнению с уровнем год назад.



