«100 новых лиц Казахстана»: История режиссера А.Заирова, снимающего жизненное кино

Каждый казахстанец может принять участие в проекте, подав заявку на портале «100esim.el.kz» и поделиться своей историей успеха.

В Казахстане начинается реализация проекта «100 новых лиц», цель которого показать реальное лицо тех, кто своим умом, руками и талантом творит современный Казахстан.

Напомним, что создать проект предложил Президент РК Нурсултан Назарбаев в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Уже существует специальный сайт 100esim.el.kz по сбору заявок на участие в проекте. Отбирать 100 человек эпохи Независимости будет специально созданная рабочая группа.

Как отмечают представители инициативного движения «Бюро 100», данный проект и люди, которые в нем участвуют и еще будут участвовать несомненно, станут не только образцом для подражания нового поколения, но также проект окажет позитивное влияние на процесс формирования меритократического общества в Казахстане.

Zakon.kz будет публиковать подлинные истории рядовых граждан, истории их успеха и просим казахстанцев обратить на них внимание и запомнить их славные имена.

Представляем историю молодого режиссёра-сценариста Азиза Заирова. почему он стал кандидатом проекта? Потому что на его счету пока немного работ, но они со дня появления на экране смогли покорить сердца телезрителей, а также были отмечены и получили призы на престижных фестивалях. И это не документальное кино, это особый жанр, это жизненные фильмы, которые учат добру, любви, помогают рушить стереотипы о людях с ограниченными возможностями, противостоять насилию и равнодушию.

Итак, Азиз Заиров родился в Уйгурском районе, недалеко от китайской границы. Он был четвёртым ребёнком в семье. Его мама умерла при родах, когда должен был появиться на свет шестой ребёнок, которого тоже не удалось спасти.





В раннем детстве врачи обнаружили у Азиза врождённый порок сердца. Мальчику требовалась операция, но отец семейства написал отказ от неё. Он ушёл в запой и вскоре вовсе отказался от детей. Двухлетний Азиз и его две сестры, старшая и младшая, оказались в детском доме.





В возрасте двенадцати лет Азиз Заиров в одной из драк среди воспитанников детского дома получил травму. В его ногу кто-то воткнул ржавую арматуру, в результате чего у мальчика образовалась трофическая язва и рожистое воспаление нижних конечностей, и на этом фоне начал прогрессировать тромбофлебит. Так, впоследствии несвоевременно оказанной помощи после травмы, он получил инвалидность второй группы.





После выпуска из детского дома Азиз Заиров поступил в строительное училище, где обучился профессии строительного паркетчика. Желание помочь младшей сестре, оставшейся в детском доме, стимулировало его усиленно работать по профессии в разных местах. Но к 30-ти годам здоровье героя все-таки давало о себе знать, месяцами приковывая Азиза к постели. Он передвигался то на коляке, то на костылях, тромбы воспалялись сильнее и сильнее, далее он вовсе оказался в реанимации.









Во время очередной госпитализации, Азиз Заиров познакомился с Каиргали Касымовым, ныне казахстанским мультипликатором, обладателем премии "Тарлан", а на тот момент студентом академии искусств имени Жургенова. Поняв стремления и желания нашего героя, Каиргали Касымов посоветовал ему поступать в академию, где учился сам.





Не долго обдумав такое предложение, Азиз решил попробовать свои силы в направлении искусства, так как физическим трудом он уже не мог заниматься дальше. За все время пребывания в больнице, Азиз пристрастился к литературе и прочитал очень много книг. Поэтому, ему удалось пройти творческий конкурс. Поступив в кинофакультет академии искусств имени Жургенова по специальности режиссера документального кино, Азиз добросовестно отучился весь положенный срок.

Во время учебы его пригласили работать в отрывшийся реабилитационный центр АРДИ (Ассоциация родителей детей инвалидов), координатором творческих мастерских. Там он начал заниматься с инвалидами. Очень быстро нашёл с ними общий язык и подружился.





Когда Азиз жил и работал в АРДИ, с его младшей сестрой, которая была его самым близким человеком, случилась трагедия. Она совершила самоубийство. После такого удара судьбы, Азиз ушёл в академический отпуск. Но это продолжалось недолго. Азиз все-таки смог прийти в себя и взять свою жизнь под контроль.

Знакомая предложила ему пройти реабилитацию в центре для наркозависимых при церкви, а заодно поработать там редактором. Ему нужно было писать статьи и снимать видеоролики о судьбах наркоманов. Он прошёл реабилитацию в этом центре и вышел оттуда совсем другим человеком. Вот уже много лет Азиз Заиров не курит, не пьет и пропагандирую здоровый образ жизни среди молодёжи.









Сеичас он снимает фильмы. Это истории про наших сограждан, которые учат добру и любви, и как мы уже говорили выше - помогают рушить стереотипы о людях с ограниченными возможностями, противостоять насилию и равнодушию.





Фото и информация предоставлена сайтом 100esim.el.kz



