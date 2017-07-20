В Алматы убийство собаки вилами может остаться безнаказанным
20 июля 2017, 17:18
В данному поступке алматинца не нашли состава преступления.
В убийстве собаки вилами не нашли состава преступления, материалы по делу были списаны, передает Zakon.kz.
Об этом стало известно сегодня от представителя общественного фонда по по защите прав животных "АЯНЫШ / AYANYSH", который взялся сопровождать дело об убитой собаке Раде.
"17 июля 2017 года потерпевшим было подано заявление по нескольким статьям, в том числе о жестком обращении с животным повлекшим его гибель. На данный момент полиция отказалась в возбуждении уголовного дела. Письмо прилагается. Сегодня 20 июля 2017 года нашим юристом будет подана жалоба на действие/бездействие полиции и также будет подано заявление от Общественный фонд по защите прав животных "АЯНЫШ / AYANYSH" по статье жестокое отношение к животным повлекшее его гибель. Мы считаем, что данное зверство должно быть наказано. Ребенку, на глазах которого погибла его любимая собака, была нанесена глубокая психологическая травма. Родителям пришлось обращаться к специалистам, так как ребенок до сих не отошел от шока. И отойдет ли?", - написала представитель фонда Айгуль Имбергенова.
В пресс-службе ДВД города Алматы прокомментировали данное решение правоохранительных органов.
"Участковый инспектор собрал все имеющиеся по данному делу материалы и сдал на согласование с районными прокуратурой и судом. После чего было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления, с чем районная прокуратура согласилась. Если бы участковый инспектор нарушил процессуальные действия, прокуратура указала бы на это", - отметила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
Напомним, 11 июля в мкр.Акбулак мужчина заколол вилами соседскую собаку на глазах у ее хозяев.
Что касается резонансного случая с хаски по кличке "Умка", то в полиции пояснили, что дело все еще в производстве - в Турксибском РОП ждут результатов назначенных экспертиз, которые, вероятно, будут готовы на следующей неделе.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869532-03db35ba420f84536763ae4695830f85
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...