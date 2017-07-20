Генпрокуратура опубликовала официальную информацию по нападению на сотрудников

Сегодня, 20 июля 2017 года, около 14 часов у здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области подсудимый Ж. совершил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

В результате действий подсудимого Ж. огнестрельные ранения получили сотрудник прокуратуры и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района. Для оказания медицинской помощи они доставлены в городскую больницу № 2 г. Астаны.

Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований Целиноградского РОВД.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружена автомашина подсудимого Ж., в которой находился его труп. По предварительной версии, им совершен суицид.

По поручению Генеральной прокуратуры ход расследования взят на особый контроль прокуратуры Акмолинской области.

Полицией установлено, что 61-летний подозреваемый проходил в качестве подсудимого по уголовному делу, которое расследовала антикоррупционная служба. Его подозревали в хищении денежных средств.



