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На ВОАД Алматы Nissan попал в ДТП и проехал на крыше поперек дороги

21 июля 2017, 00:11

Девушка за рулем неудачно перестроилась из ряда в ряд.

Вечером 20 июля в Алматы на Восточно-объездной автодороге произошла авария, пострадали четыре человека, одного госпитализировали, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам девушки – водителя Nissan Qashqai, она двигалась вниз по ВОАД в среднем ряду. Неподалеку от развязки с Толе би она перестроилась влево. В этот момент там двигался Mercedes 140. Видимо, Nissan помешал или слишком резко вывернул на левую полосу, и водитель немецкой легковушки начал сигналить и фарить. От испуга девушка на Nissan резко выкрутила руль вправо, чтобы вернуться в свою полосу в средний ряд. До этого за ней ехал другой Mersedes - 210, и когда Nissan совершал маневры с перестроением в левый ряд, водитель увидел освободившуюся полосу и ускорился. Когда он поравнялся с Nissan, девушка как раз и вывернула руль.

Mersedes 210 ударил Nissan Qashqai сзади. От удара кроссовер начал вилять по всей ВОАД, вылетел на разделительный забор, снес три секции, после чего опять вылетел вправо, перевернулся и на крыше полетел к обочине.

На месте прибыло сразу несколько автомобилей скорой медицинской помощи. Пострадавших было четверо, но госпитализация понадобилась только одному человеку.



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