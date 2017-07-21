Солист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
Известного рок-музыканта нашли повешенным в его доме в Палос Вердесе в Лос-Анджелесе.
Солист американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой, сообщает Лайф со ссылкой на TMZ.
Как сообщает портал, в прошлом у 41-летнего музыканта были проблемы с алкоголем и наркотиками. Также ранее в интервью идол целого поколения признавался, что задумывался о суициде. У певца остались шесть детей от двух жен.
По данным полиции, тело было найдено в доме Беннингтона в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния.
Информация уточняется.
Честер был близким другом Криса Корнела, который покончил с собой в марте.
В то же время портал Mediamass пишет, что исполнитель жив и здоров.
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