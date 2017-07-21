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В Китае более 500 жителей стали жертвами наводнения

21 июля 2017, 09:52

В провинции Цзилинь уже несколько дней продолжаются сильные дожди.

Из-за наводнения на северо-востоке Китая свои дома покинули более 220 тыс. человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CCTV. Всего стихия затронула почти 513 тыс. человек.

В провинции Цзилинь уже несколько дней продолжаются сильные дожди. Ливни вызвали повышение уровня рек, затопленными оказались десятки населенных пунктов и почти 130 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

Прямой экономический ущерб уже превысил $1,8 млрд. Разрушены более 19 тыс. домов, размыты дороги.

Фото: Релаксик



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