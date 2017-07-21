В Темиртау осужден мужчина, похитивший бизнесвумен
21 июля 2017, 11:40
Женщину вывезли в лесопосадки и вымогали деньги.
Темиртауским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по нескольким статьям УК РК, в том числе в похищении человека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Темиртауского городского суда.
Напомним, 23-летний Шота Джавахишвили с Мейрамом Алпысбаевым и двумя другими сообщниками, по версии следствия, похитили бизнесвумен в тот момент, когда она припарковала джип на стоянке и шла домой. Женщину вывезли в лесопосадку, где избили и требовали передать им крупную сумму денег. С нее сняли золотые украшения, забрали из кошелька незначительную сумму и заперли в багажнике. Сами поехали в ее квартиру, чтобы отыскать там сбережения. Но войти в квартиру предпринимательницы не смогли. Ее малолетняя дочь заперлась изнутри и отказалась открывать им дверь. Преступники представились полицейскими. Девочка тут же позвонила знакомому своей мамы, чем спугнула преступников, и они скрылись. Между тем, потерпевшая сумела освободиться и выйти на трассу. На попутной машине она доехала до ближайшего отдела полиции.
Уроженец Грузии Джавахишвили обвинялся по ст. 251 ч.1 - незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, ст. 192 ч.2 п.п.1,4 - разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов используемых в качестве оружия, ст. 200 ч.4 - неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни или здоровья, с угрозой применения такого насилия, ст. 125 ч.2 п.п.1,3,4,8 - похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений, 194 ч.3 п.2 - вымогательство, УК РК.
"Подсудимый в группе с двумя другими неустановленными лицами совершили разбойное нападение в отношении потерпевшей В. во дворе ее дома, похитив последнюю, угнали ее автомобиль и вывезли в лесопосадку на окраине города, где стали вымогать денежные средства в крупном размере, угрожая насилием", - сказано в сообщении суда.
Приговором суда Джавахишвили признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.
Приговор в законную силу не вступил.
фото: skr.su
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