Люди прыгали с балконов: казахстанка рассказала о землетрясении в Турции

Казахстанка, отдыхающая в Турции, рассказала в социальной сети о произошедшем ночном землетрясении , передает , передает Zakon.kz





По ее словам, землетрясение на греческом острове Кос разбудило их около двух часов ночи. Эпицентр был в море, в 10 км от Бодрума. Было два мощных толчка. Магнитуда 6,7 и 4,7.





"Такую силу стихии я ощущала впервые в жизни. В городе, поддавшись панике люди прыгали с балконов. Есть несколько разрушений. На самом Косе погибли 2 человека", - пишет Камила Жусупова в своем аккаунте в Instagram.

Остальную часть ночи, сообщила она, туристы провели на улице - на шезлонгах, топчанах на лужайках, у бассейна, в открытых ресторанах.





"Было много очень существенных афтершоков. На девятом я уже сбилась со счета. С рассветом они прекратились. В течение всего этого времени в голове вертелось множество мыслей. А рядом сопел ребенок. Это был момент переосмысления происходящего в жизни. Своего отношения к близким", - написала она.













Напомним , в ночь на 21 июля на юго-западе Турции произошло землетрясение. По данным Геологической службы США, его эпицентр находился в 10 километрах к югу от курортного города Бодрум, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение вызвало небольшое цунами, его амплитуда составила около 25 сантиметров.





Подземные толчки ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря, однако наиболее сильным оно было в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла. В Бодруме на некоторых старых здания возникли трещины, произошло отключение электричества в некоторых районах города, люди во многих городах и населенных пунктах выбежали на улицу.



