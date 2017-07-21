На озеро Алаколь можно теперь долететь
21 июля 2017, 12:22
Цена на билеты с Астаны - 15 тысяч тенге, а с Талдыкоргана - 8 тысяч тенге.
На озеро Алаколь можно теперь и долететь. Сегодня в Алматинской области в городе Учарал состоялось открытие столь долгожданного объекта – аэропорта.
Можно вылететь из городов Астаны и Талдыкоргана и уже через несколько часов оказаться на озере Алаколь, сообщает корреспондент zakon.kz.
Разделить счастье с людьми и посмотреть на новый аэропорт приехал аким области Амандык Баталов.
- Сегодня для нашей области особенный исторический день. Глава государства во время посещения в нашу область в 2014 году поставил перед нами задачу - развивать туризм на озере Алаколь. В связи с этим, в регионе проведена большая работа, активно развивается туристическая инфраструктура. На побережье строятся новые гостиничные комплексы, зоны отдыха, отвечающие всем современным стандартам. Решается вопрос транспорта и логистики. Сегодняшнее открытие аэропорта – тому яркое подтверждение, - отметил в своем выступлении Амандык Баталов.
Отметим, что в новом аэропорту оказывает услуги авиакомпания «Жетысу». Здесь трудятся 14 человек. Имеются воздушные рейсы «Астана-Ушарал-Астана» четыре раза в неделю и «Талдыкорган – Ушарал – Талдыкорган» три раза в неделю. Цена на билеты со столицы - 15 тысяч тенге, а с Талдыкоргана - 8 тысяч тенге.Воздушная гавань может принять более пятидесяти человек в час.
Напомним, строительство аэропорта начато в 2015 году. На новую и безопасную воздушную гавань потрачено более 1 млрд. тенге. За счет этого реконструирована взлетно-посадочная полоса, обновлены необходимые радиотехнические и метеорологические оборудования для организации воздушного движения.
За счет нового, красивого, а главное безопасного аэропорта с хорошим обслуживанием, у казахстанцев появилась возможность без затруднений добраться до озера Алаколь.
Алуа Кожахмет
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