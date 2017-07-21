Озеро Алаколь стало ближе

Сегодня аэропорт города Ушарал в Алматинской области принял первый рейс. Таким образом, акимат региона выполнил одно из поручений президента о необходимости возрождения туристского потенциала побережья озера Алаколь и развития соответствующей инфраструктуры , передает , передает Zakon.kz





Первых туристов, прилетевших из Астаны, в аэропорту вместе с жителями региона встретил аким Алматинской области Амандык Баталов.





"Сегодня мы можем сказать, что поручение Елбасы выполнено. Новый аэропорт может принимать воздушные судна ЯК-40, АН-24, Embraer, Bombardier CRJ200 и любые виды вертолётов. Отрадно сообщить и о цене на билеты от Астаны до Ушарала. Билет будет стоить от 16 тысяч тенге. От Талдыкоргана до Ушарала - от 8 тысяч тенге. Открытие аэропорта и развитие инфраструктуры даст мощный импульс для туристической отрасли региона", отметил Амандык Баталов.





Как сообщили в пресс-службе акима Алматинской области, новый аэропорт способен обслуживать до 50 человек в час. На строительство было выделено более 1 миллиарда тенге. Строительные работы проводила подрядная организация ТОО «ASD Group».





АО «Авиакомпания «Жетысу» будет оказывать услуги рейсами Астана - Ушарал - Астана и Талдыкорган - Ушарал - Талдыкорган. В столицу самолёт будет летать четыре раза в неделю. Из Талдыкоргана в Ушарал - три раза в неделю. На субсидирование вышеуказанных рейсов из республиканского и областного бюджета было выделено 177,2 миллиона тенге.





Кроме того, в областном акимате отметили, что с 2015 года для обеспечения населения и туристов услугами железнодорожных перевозок, к местам отдыха курсирует пассажирский поезд сообщением "Жетыген-Достык-Жетыген".





В 2016 году количество туристов на побережье Алаколя составило свыше 452 тысяч человек. По прогнозам управления туризма Алматинской области, развитие транспортной инфраструктуры в текущем году позволить охватить более 500 тысяч туристов.





Старожили региона отметили, что в последний раз самолёт приземлялся в Алакольский район 25 лет назад.



