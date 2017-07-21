Прощай Linkin Park: что убило Честера Беннингтона

20 июля солист культовой американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме недалеко от Лос-Анджелеса. Dni.Ru попытались разобраться в том, что же могло привести музыканта к столь трагическому концу.





Фанаты и коллеги музыканта до сих пор не могут поверить в случившееся. Вместе с тем, многие эксперты считают, что жизнь Беннингтона складывалась весьма сложно и поводов для душевных переживаний было много.





Тяжелое детство





В шоу-бизнесе у Честера был прочный имидж успешного красавчика и любимца женщин. Вместе с тем, в душе музыканта таилась тяжелая душевная травма. Так, в одном из интервью он признался, что в семилетнем возрасте пережил сексуальное насилие и издевательства со стороны его друга, взрослого парня. "Вспоминая об этом, о своем детстве и всех унижениях, с которыми довелось столкнуться, я содрогаюсь", – отмечал Беннингтон. Вполне возможно, что музыкант так и не смог справиться с этими травматичными переживаниями.





Алкоголь и наркотики





Как и многие творческие люди с тонкой душевной организацией, Честер пытался уйти от своих проблем с помощью алкоголя и наркотиков. Так, уже к 17 годам он перепробовал все известные виды психотропных веществ и не мог обходиться без бутылки. Именно из-за пагубного пристрастия от музыканта ушла его первая жена. В течение жизни Беннингтон не раз пытался справиться со своими зависимостями, но каждый раз срывался. Естественно, постоянная борьба с самим собой морально истощала музыканта.





Творческий кризис

Пик популярности Linkin Park пришелся на 2000-е годы. После этого успех группы медленно, но верно пошел на спад. Многие критики обвиняли музыкантов в том, что они все более предпочитают попсовый формат и теряют индивидуальность. В мае этого года вышел последний, седьмой по счету альбом группы – One More Light. Песни в стиле поп-рок вызвали массу негативных отзывов музыкальных экспертов и фанатов. Беннингтон тяжело переживал реакцию на свои песни и даже угрожал "набить морду" критикам. Усугублял ситуацию и тот факт, что последний альбом группы вышел на следующий день после трагической смерти близкого друга Честера – Криса Корнелла.





Смерть близкого друга





17 мая текущего года ушел из жизни близкий друг Беннингтона, лидер группы Soundgarden Крис Корнелл. Его смерть стала полной неожиданностью для Честера и он тяжело переживал эту потерю. Интересен тот факт, что сам солист Linkin Park умер в день рождения Корнелла, и многие эксперты считают, что это не просто совпадение. Возможно, музыкант так и не смог справиться с горем от потери близкого человека и его склонность к депрессии усугубилась.







