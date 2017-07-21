Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Казахстан закрыл поставки свинины из Омской области

21 июля 2017, 17:09

Введен режим чрезвычайной ситуации в связи с выявленными очагами африканской чумы свиней в соседних областях РФ.

Ветеринарная служба Минсельхоза РК ввела полный запрет на поставку свинины из Омской области, так как введен режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный в двух районах Омской области в связи с выявленными очагами африканской чумы свиней, сообщает Zakon.kz со ссылкой на посольство РК в России.

«Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Однако для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли. Поэтому ветеринарная служба Минсельхоза РК ввела полный запрет на поставку свинины из Омской области»,- разъяснил ситуацию консул РК в Омске Эльдар Кунаев.

Напомним, первый очаг АЧС был обнаружен в Саргатском районе 11 июля. 15 июля у павшего поросенка, принадлежащего ЛПХ В.Д. МЕДВЕДЕВА, в посёлке Ачаирский Омского района БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория» выявило вирус африканской чумы свиней. В двух районах Омской области был введён режим ЧС. 16 июля выявлен инфицированный объект на свалке возле поселка Красный Яр Любинского района. На территориях, примыкающих к эпизоотическим очагам, установлен карантин, введен запрет на перемещение животных и продуктов переработки. В поселке Ачаирский с 18 июля ведется забой свиней на подворьях.

Следователи СК возбудили уголовное дело по факту вспышки африканской чумы свиней. Распространение африканская чума свиней можно остановить только жесткими карантинными мерами. В России АЧС распространяется с 2007 года. В этом году вспышки АЧС были зафиксированы в Саратовской, Орловской, Московской, Иркутской, Самарской, Ростовской, Владимирской и Ивановской областях, а также в Крыму.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...