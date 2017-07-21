Уроженец Караганды Алик Албогачиев выступит на турнире М-1 Challenge

Трансляцию боя будет вести Первый канал Евразия 22 июля в 22:15.

Алик Албогачиев сразится с Филиппом Нарижным в рамках турнира М-1 Challenge 81, который состоится в городе Таргим, Ингушетия в эту субботу.





Встреча этих двух спортсменов обещает быть интересной: Филипп Нарижный сильный противник – Чемпион Москвы по боевому самбо, призер чемпионата России по вольной борьбе. Однако и Албогачиев не прост – на сегодняшний день он четырехкратный чемпион Казахстана по боевому самбо и чемпион Азии по панкратиону. Сейчас он активно готовится к предстоящему бою и в перерыве ответил на наши вопросы.





- Алик, каков ваш настрой на предстоящий бой?





- Настрой хороший! Сейчас активно веду тренировки, чтобы набрать оптимальную форму. Морально и физически готов к сопернику. Надеюсь на хорошее выступление.





- Чего вы ожидаете от себя?





- Планировать ничего не буду, все будет видно на ринге. Думаю, что бой покажет, кто в какой форме подошел к нему.





- Какой арсенал приемов вы подготовили для соперника?





- Никаких секретов нет, я силен в грепплинге – это знают все. Буду работать в партере или в стойке. Словом, все будет понятно на ринге.





- В Караганде, откуда вы родом, у вас много горячих болельщиков. Также все любители смешанных единоборств в Казахстане будут следить за этим боем. Что вы можете сказать своим поклонникам?





- Я бы хотел поблагодарить своих болельщиков и зрителей, которые будут наблюдать за предстоящим боем. Если я одержу победу, то она будет нашей общей. Спасибо вам!





Предстоящий бой также прокомментировал Президент Федерации ММА Карагандинской области Владимир Абросимов:





«Мы ожидаем от предстоящего боя только победы. Кроме любителей единоборств в Ингушетии, которые с интересом следят за его карьерой, за него болеет весь Казахстан, особенно его родной город Караганда. Алик значительно улучшил свою технику в партере, что, бесспорно, сыграет ему на руку. Скорее всего, в поединке будут доминировать именно приемы грэпплинга, но надеемся увидеть и хорошую работу в стойке. Исход боя наверняка спрогнозировать сложно, но мы надеемся на досрочную победу. Повторюсь, нельзя недооценивать соперника, но думаю, что Алик всех удивит!»













В этот вечер на ринге выступит алматинец Арман Ашимов против Гаджимурада Алиева, так же ожидаются захватывающие бои между Сергеем Харитоновым и Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантосом, Дмитрием Самойловым и Джо Риггсом. За титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе сразятся Мовсар Евлоев и Павел Витрук.



