За 6 месяцев 2017 года в гражданских судах было рассмотрено более 400 тысяч дел

Всего судами республики за 6 месяцев 2017 года окончено 409045 дел, что на 68 тысяч больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В судах по гражданским делам Казахстана в первом полугодии 2017 года рассмотрено более 400 тысяч дел. При этом, качество отправления правосудия улучшилось. Такие данные сегодня во время расширенного совещания судей Верховного суда привел председатель судебной коллегии по гражданским делам Елис Абдыкадыров, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, всего судами республики за 6 месяцев 2017 года окончено 409045 дел, что на 68 тысяч больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом, он отметил, что качество судов улучшилось. Такой вывод он сделал из статистических данных: отменено или изменено в апелляционном и кассационном порядке 1,1% решений, против 1,4% в первом полугодии 2016 года.





Он также отметил, грубые нарушения законов, вызвавшие критику в обществе и СМИ. В пример он привел постановление судьи столичного суда о привлечении в качестве третьей стороны Комитет ООН и исковое заявление братьев Степановых.





«Верховным судом защищены права братьев Степановых жителей города Алматы, единственное жилье которых без их ведома неоднократно переходило в чужую собственность, закладывалось в ипотечную компанию недобросовестными лицами. Местные суды дали неправильную оценку объективным доказательствам, и эта ошибка была исправлена ВС. Таким фактам нарушения закона дается принципиальная оценка» - сказал Абдыкадыров





Татьяна Ковалева, Астана.





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